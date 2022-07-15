В следующем году Украина должна завершить введение базового пенсионного дохода — Finance.ua

В следующем году Украина должна завершить введение базового пенсионного дохода Сегодня 08:00 — Личные финансы

В следующем году Украина должна завершить введение базового пенсионного дохода

Марина Лазебная, Министр социальной политики Украины, заявила, что средний размер пенсии по состоянию на 1 июля 2022 года составил 4437 гривен, что почти на 660 гривен (или на 17%) больше по сравнению с 1 июля 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Средний размер военных пенсий за год увеличился более чем на 3 тысяч гривен или на 53% и составил почти 8 900 гривен.

Этого удалось добиться благодаря целенаправленной работе Правительства по:

индексаций пенсий;

последовательному охвату пенсионеров возрастными надбавками к пенсии (людей 80+ в 2020 году; людей 75+ в 2021 году);



ускорению роста минимальных пенсионных и социальных пособий в 2022 году.



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Министр сообщила, что за январь-июнь 2022 года в ПФУ поступило 272,7 миллиарда гривен доходов, что на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В частности, от уплаты ЕСВ поступило на 25 миллиардов гривен (или на 17,6%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Зачем нужен базовый пенсионный доход

Министр отметила, что страховые взносы после существенного уменьшения в 2016 году и из-за демографических тенденций уже никогда не будут достаточным источником финансирования полноценной работы системы общеобязательного государственного социального страхования для того, чтобы она обеспечивала адекватную защиту в пожилом возрасте, в случаях наступления болезни, инвалидности, потери кормильца. Именно поэтому пенсионные выплаты дополнительно финансируются из Государственного бюджета, что прямо предусмотрено Конституцией Украины.

"Мы тестировали на практике во время пандемии и военного положения, как это может работать эффективно, как дополнять страховые пенсионные выплаты доплатами и пособиями, чтобы выйти на базовый пенсионный доход.

Я имею в виду «возрастную линейку» доплат к пенсии, которую мы ввели по инициативе Президента, адресные выплаты с учетом стажа работы. Эти мероприятия необходимо продлить, реализовать запланированные дифференцированные по возрасту доплаты в октябре этого года для пенсионеров в возрасте 70+, а на 2023 год предусмотреть базовые гарантии для лиц старше 65 лет, для людей с инвалидностью и потерявших кормильца. Другого пути обеспечить минимальные нормы в пенсионном обеспечении без повышения взносов нет", — прокомментировала Марина Лазебная.

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По словам Лазебной, если государство хочет гарантировать пожилым людям минимально необходимые для жизни доходы, нужно закрепить базовый пенсионный доход системно на уровне законодательства. Чтобы это была прозрачная, ясная людям система, работающая на уровне закона, а не постановлений Правительства.

"Мы наработали необходимый законопроект и уже получили одобрительные выводы к нему от Всемирного Банка и Международной организации труда. Но это о необходимом минимуме. А для достойной жизни на пенсии должны дополнить базовые пенсионные гарантии всеобъемлющей системой пенсионных накоплений, которые человек и его работодатели будут осуществлять до тех пор, пока человек работает и которые будут дополнительным источником дохода человека после окончания трудовой деятельности.

Именно такая формула — базовый пенсионный доход плюс индивидуальные пенсионные накопления — дает нашим нынешним пенсионерам необходимую защиту, а нашим молодым людям — достойную пенсионную перспективу в собственной стране", — говорит Лазебная.

Она сообщила, что Минсоцполитики также завершает работу над проектом закона об универсальной государственной социальной помощи.

«В этом законопроекте почти 2 миллиона семей, воспитывающих детей, более 5 миллионов пожилых людей и людей с инвалидностью получат ответ, на какую гарантированную государством помощь они имеют право. Таким образом, мы введем универсальную социальную помощь, которая консолидирует различные виды государственной помощи, предусмотренные в настоящее время более чем в 10 нормативных актах, которые могут предоставляться человеку в течение всего жизненного цикла», — отметила Марина Лазебная.

Это одновременно позволит обеспечить выполнение Конвенции МОТ 102 о минимальных нормах социального обеспечения, ратифицированной Украиной.

Справка Finance.ua:

в Украине с 1 июля в результате индексации прожиточного минимума произведен перерасчет размера пенсий. В результате для 4,5 млн украинцев пенсии в среднем подняли всего на 45 грн;

лицу, имеющему право на разные виды пенсий, может назначаться только один из этих видов пенсии по его выбору. Чтобы изменить вид пенсии, которую вы хотите получать, нужно подать соответствующее заявление и пакет документов. Детальнее об этом здесь.

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