Военные смогут выбирать банк для получения пенсии — Finance.ua

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Военные смогут выбирать банк для получения пенсии

Сегодня 15:29Казна и Политика
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Военные смогут выбирать банк для получения пенсииВоенные смогут выбирать банк для получения пенсии
Верховная Рада Украины 19 июня поддержала законопроект № 7337, который позволит уволенным с военной службы свободно выбирать банк для получения пенсии.
Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
По ее словам, сейчас военные пенсионеры получают пенсии только в «Ощадбанке», это не всем и не всегда удобно.
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«Отныне пенсионеры будут самостоятельно выбирать банк, в котором удобнее всего получать пенсию по месту фактического проживания независимо от места регистрации», — подчеркнула Шуляк.
Она напомнила, что военные пенсионеры постоянно поднимали этот вопрос еще с 2018 года, но парламент так и не смог внести нужные изменения в Закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
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«Во время войны эта проблема стала особенно актуальной. Из-за привязки выплат военных пенсий только к одному банку многие вообще потеряли возможность получать деньги — многие отделения не работают, ряд из них оказался на временно оккупированных территориях. Но этот законопроект кардинально изменит ситуацию, и военные пенсионеры смогут получить пенсию в любом банке, где это будет удобно», — подытожила депутат.
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По материалам: Finance.ua
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