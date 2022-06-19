Военные смогут выбирать банк для получения пенсии — Finance.ua

«Отныне пенсионеры будут самостоятельно выбирать банк, в котором удобнее всего получать пенсию по месту фактического проживания независимо от места регистрации», — подчеркнула Шуляк.
Она напомнила, что военные пенсионеры постоянно поднимали этот вопрос еще с 2018 года, но парламент так и не смог внести нужные изменения в Закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
«Во время войны эта проблема стала особенно актуальной. Из-за привязки выплат военных пенсий только к одному банку многие вообще потеряли возможность получать деньги — многие отделения не работают, ряд из них оказался на временно оккупированных территориях. Но этот законопроект кардинально изменит ситуацию, и военные пенсионеры смогут получить пенсию в любом банке, где это будет удобно», — подытожила депутат.
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