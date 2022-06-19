Военные смогут выбирать банк для получения пенсии — Finance.ua

Военные смогут выбирать банк для получения пенсии

Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Военные смогут выбирать банк для получения пенсии

Верховная Рада Украины 19 июня поддержала законопроект № 7337 , который позволит уволенным с военной службы свободно выбирать банк для получения пенсии.

Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, сейчас военные пенсионеры получают пенсии только в « Ощадбанк е», это не всем и не всегда удобно.

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«Отныне пенсионеры будут самостоятельно выбирать банк, в котором удобнее всего получать пенсию по месту фактического проживания независимо от места регистрации», — подчеркнула Шуляк.

Она напомнила, что военные пенсионеры постоянно поднимали этот вопрос еще с 2018 года, но парламент так и не смог внести нужные изменения в Закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

«Во время войны эта проблема стала особенно актуальной. Из-за привязки выплат военных пенсий только к одному банку многие вообще потеряли возможность получать деньги — многие отделения не работают, ряд из них оказался на временно оккупированных территориях. Но этот законопроект кардинально изменит ситуацию, и военные пенсионеры смогут получить пенсию в любом банке, где это будет удобно», — подытожила депутат.

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