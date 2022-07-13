Отложенная индексация. Кому повысят пенсии только после войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Отложенная индексация. Кому повысят пенсии только после войны

Личные финансы
106
Отложенная индексация. Кому повысят пенсии только после войны
Отложенная индексация. Кому повысят пенсии только после войны
Кроме повышения минимальной и максимальной пенсий с 1 июля этого года, с 1 марта 2022 года некоторые категории получили право на индексацию пенсий. Однако повышенную пенсию они смогут получить только после войны.
В частности, постановлением КМУ № 727 от 22 июня 2022 года внесены изменения относительно проведения индексации пенсий в 2019 году. В то же время в документе отмечается, что постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения или отмены военного положения.
Читайте также

Кому повысят пенсии после войны

Поскольку право на индексацию пенсий получили лица, получающие пенсию, назначенную в соответствии с законами О государственной службе, О службе в органах местного самоуправления, О статусе народного депутата Украины, О научной и научно-технической деятельности, пенсии повысят:
  • госслужащим;
  • народным депутатам;
  • ученым.
Право на индексацию пенсий вышеупомянутых лиц закреплено законодательно — соответствующий закон О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства (вступил в силу 15.02.2022).

На сколько увеличится спецпенсия

Перерасчет пенсий будет произведен путем повышения на коэффициент увеличения (1,14) размера пенсии, рассчитанного в соответствии с вышеуказанными законами, без учета надбавок и доплат. То есть пенсии проиндексируют на 14%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.