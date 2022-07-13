Отложенная индексация. Кому повысят пенсии только после войны — Finance.ua

Отложенная индексация. Кому повысят пенсии только после войны Сегодня 11:08 — Личные финансы

Отложенная индексация. Кому повысят пенсии только после войны

Кроме повышения минимальной и максимальной пенсий с 1 июля этого года, с 1 марта 2022 года некоторые категории получили право на индексацию пенсий. Однако повышенную пенсию они смогут получить только после войны.

В частности, постановлением КМУ № 727 от 22 июня 2022 года внесены изменения относительно проведения индексации пенсий в 2019 году. В то же время в документе отмечается, что постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения или отмены военного положения.

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Кому повысят пенсии после войны

Поскольку право на индексацию пенсий получили лица, получающие пенсию, назначенную в соответствии с законами О государственной службе, О службе в органах местного самоуправления, О статусе народного депутата Украины, О научной и научно-технической деятельности, пенсии повысят:

госслужащим;

народным депутатам;

ученым.

Право на индексацию пенсий вышеупомянутых лиц закреплено законодательно — соответствующий закон О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства (вступил в силу 15.02.2022).

На сколько увеличится спецпенсия

Перерасчет пенсий будет произведен путем повышения на коэффициент увеличения (1,14) размера пенсии, рассчитанного в соответствии с вышеуказанными законами, без учета надбавок и доплат. То есть пенсии проиндексируют на 14%.

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НВ По материалам:

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