В Чехии хотят продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025-го — Finance.ua
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В Чехии хотят продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025-го

Мир
42
В Чехии хотят продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025-го
В Чехии хотят продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025-го
Министерство внутренних дел Чехии в понедельник подало для согласования поправки к закону lex Ukraine, которые предусматривают продление временной защиты для украинских беженцев еще на год — то есть до конца марта 2025 года.
Об этом сообщает ИТК.
В МВД Чехии считают, что нынешнее течение полномасштабной войны в Украине пока не дает оснований полагать, что украинские беженцы смогут вернуться домой в ближайшем будущем.
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Кроме того, добавляет ведомство, в рабочих группах ЕС также существует консенсус по продлению временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года, а политическое решение должно быть принято на уровне Евросоюза до конца октября.
«Однако, учитывая временные рамки, нет возможности ждать официального решения Совета Европейского Союза, чтобы начать законодательный процесс», — добавили в министерстве.
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Напомним, процедура предоставления временной защиты в Чехии почти не изменится по сравнению с последней редакцией lex Ukraine, принятой в начале года. Среди прочего статус нужно будет периодически подтверждать, иначе он утратит силу.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Чехия предоставила временную защиту около полумиллиона украинских беженцев, около трети из которых вернулись обратно. Точное количество находящихся в Чехии украинских беженцев неизвестно.
Временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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