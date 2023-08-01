В Чехии хотят продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025-го — Finance.ua

В Чехии хотят продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025-го
Министерство внутренних дел Чехии в понедельник подало для согласования поправки к закону lex Ukraine, которые предусматривают продление временной защиты для украинских беженцев еще на год — то есть до конца марта 2025 года.
Об этом сообщает ИТК.
В МВД Чехии считают, что нынешнее течение полномасштабной войны в Украине пока не дает оснований полагать, что украинские беженцы смогут вернуться домой в ближайшем будущем.
Кроме того, добавляет ведомство, в рабочих группах ЕС также существует консенсус по продлению временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года, а политическое решение должно быть принято на уровне Евросоюза до конца октября.
«Однако, учитывая временные рамки, нет возможности ждать официального решения Совета Европейского Союза, чтобы начать законодательный процесс», — добавили в министерстве.
Напомним, процедура предоставления временной защиты в Чехии почти не изменится по сравнению с последней редакцией lex Ukraine, принятой в начале года. Среди прочего статус нужно будет периодически подтверждать, иначе он утратит силу.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Чехия предоставила временную защиту около полумиллиона украинских беженцев, около трети из которых вернулись обратно. Точное количество находящихся в Чехии украинских беженцев неизвестно.
Временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью