В Чехии беженцам выдадут средства на летний отдых детей — детали — Finance.ua

В Чехии беженцам выдадут средства на летний отдых детей — детали Сегодня 10:33 — Личные финансы

В Чехии беженцам выдадут средства на летний отдых детей — детали

Украинцам в Чехии продолжают помогать — в канун летних каникул беженцы могут получить деньги на отдых детей. Так, Чешский Совет по делам детей и молодежи запускает новый грант в рамках проекта «Дарим кружки детям».

сумма пособия составляет 1000 чешских крон. Ее можно использовать на оплату путевки в летнем, дневном или спортивном лагере, участии в школьных экскурсиях и другом досуге. Как рассказывают на сайте проекта,Ее можно использовать на оплату путевки в летнем, дневном или спортивном лагере, участии в школьных экскурсиях и другом досуге.

Подать заявку на пособие можно до 15 июня.

В общей сложности будет распределено 500 тыс. крон. Их перечислят чешским семьям, которые оказались в тяжелом материальном положении и получают помощь на детей, а также семьям украинских беженцев, воспитывающих детей от 3 до 18 лет и проживающих в Чешской Республике на основании «Víza za účel strpenia» или «Víza za Исходом dočasnой ochrany».

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Как получить выплату

Чтобы получить пособие, необходимо зарегистрироваться в системе «Активный город», уточнить свои данные, выбрать доступные варианты в вашем регионе, узнать наличие свободных мест и договориться о приеме вашего ребенка.

После этого можно подать запрос на пособие, прикрепить необходимые документы и выбрать организацию, в которую нужно перечислить денежные средства.

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