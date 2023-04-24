В Центр занятости «дорога закрыта» без военного билета: в ТЦК рассказали подробности — Finance.ua
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В Центр занятости «дорога закрыта» без военного билета: в ТЦК рассказали подробности

Личные финансы
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В Центр занятости «дорога закрыта» без военного билета: в ТЦК рассказали подробности
В Центр занятости «дорога закрыта» без военного билета: в ТЦК рассказали подробности
Центры занятости не будут предоставлять статус безработного человеку, подпадающему под мобилизацию, но не имеющему военного билета.
Об этом рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов, сообщает АрмияInform.
По его словам, согласно 17-му пункту 792-го Постановления Кабмина определено, что для предоставления статуса безработного лицо подает документы, одним из которых является военно-учетный документ.
«Центр занятости не осуществляет проверку наличия отметки о пребывании или непребывании на военном учете гражданина», — подчеркнул он.
Отметим, что соответствующие требования регламентируются Порядком регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета ищущих работу лиц, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 года № 792 (с изменениями).
Как сообщалось, Кабинет министров недавно расширил полномочия военкоматов. Им разрешили вручать повестки военнообязанным вне зависимости от места взятия на учет.
Кроме того, без военного билета невозможно трудоустроиться на работу. В случае нарушения такой нормы работодателя ждут штрафы. Такое же ограничение действует при приеме на обучение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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