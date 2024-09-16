В бюджете-2025 не определены источники международной помощи на 19 млрд долларов — Finance.ua

В бюджете-2025 не определены источники международной помощи на 19 млрд долларов Сегодня 16:31

В бюджете-2025 не определены источники международной помощи на 19 млрд долларов

Кабинет Министров прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета в 2025 году за счет международной помощи на 36,9 млрд долларов. Риски уменьшения помощи оцениваются как средние.

Об этом свидетельствует проект бюджета на 2025 год (проект № 12 000 ).

Государственные внешние заимствования в 2025 году составят 1,658 трлн гривен (36,9 млрд долларов по курсу 45 грн/доллар), внутренние — 579 млрд гривен

При этом средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 16% годовых, для внешних долговых инструментов — около 5% годовых.

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Ожидается, что МВФ предоставит Украине 2,7 млрд долларов, Европейский Союз — 11,9 млрд долларов, Международный банк реконструкции и развития (т.е. США) — 3,1 млрд долларов.

Украина планирует привлечь от «прочих кредиторов» 19,1 млрд долларов. Конкретные источники не указаны.

Риски прогноза

Правительство оценивает вероятность реализации риска уменьшения международной помощи как среднюю.

Как отмечается в приложении к проекту, риск ослабления международной поддержки, сужение возможностей доступа к необходимым финансовым ресурсам относится к рискам субъективного характера, поскольку он связан в большинстве своем с политико-экономической ситуацией в странах, которые являются партнерами Украины, которую трудно предсказать.

Один из сценариев, которые могут реализовать указанный риск, является активизация военных действий, что приведет к новым значительным потерям как человеческого, так и основного капитала, а затем и дополнительному снижению будущего потенциала экономического восстановления. Это может привести к увеличению потребности в международной финансовой помощи, тогда как принятие соответствующих решений в странах-партнерах может быть затруднено из-за изменения политической ситуации.

Еще одним потенциальным сценарием ослабления международной поддержки могут стать последствия реализации риска развертывания мирового экономического кризиса (рецессии). В этом случае также возрастают риски снижения спроса на товары украинского экспорта, замедления восстановления производственных мощностей отдельных предприятий, ориентированных на внешние рынки.

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«Недостаточная финансовая помощь может иметь сложно предсказуемые последствия, которые негативно повлияют как на объемы спроса в экономике, так и на объемы производства, что дополнительно негативно повлияет на динамику цен, более медленное восстановление экономики после войны», — говорится в прогнозе.

В этом случае растет вероятность использования внутренних инструментов для компенсации необходимой финансовой поддержки, в частности посредством внутреннего финансирования, сокращения бюджетных расходов, в том числе поддержки бизнеса. В результате это может создать риски нарушения финансовой устойчивости и макроэкономической стабильности вследствие дисбалансов на валютных, товарных рынках, высокого уровня инфляции, дополнительного падения уровня реальных доходов населения, сокращения спроса, инвестиций и т. д.

С начала 2024 года Украина получила 24,5 млрд долларов бюджетной поддержки со стороны ЕС, МВФ и стран Запада. Киев рассчитывает, что через год помощь составит 38 млрд долларов.

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