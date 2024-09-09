Международные резервы Украины в августе выросли более чем на $5 млрд — Finance.ua

Международные резервы Украины в августе выросли более чем на $5 млрд Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Международные резервы Украины в августе выросли более чем на $5 млрд

По состоянию на 1 сентября 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42,3 млрд. В августе они увеличились на 13,7% или на $5,1 миллиарда. Такая динамика обусловлена ​​значительными объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Динамику международных резервов определяли следующие факторы:

1. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $8,5 млрд. Из этой суммы:

$4,5 млрд от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility;

$3,8 от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $724,1 млн, из которых:

$266 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$239,9 млн — выплаты, связанные с совершением сделок (облигации внешнего госзайма);

$130,1 млн — выплаты по государственным деривативам;

$88,1 млн — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $392,4 млн.

2. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 695,8 млн и выкупил в резервы $0,3 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в августе составила $2 695,5 млн, уменьшившись по сравнению с июлем на 18,4%.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В августе, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $443 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.

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