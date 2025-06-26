В Британии рекордное количество людей говорит, что им трудно свести концы с концами — Finance.ua
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В Британии рекордное количество людей говорит, что им трудно свести концы с концами

Мир
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В Британии рекордное количество людей говорит, что им трудно свести концы с концами
В Британии рекордное количество людей говорит, что им трудно свести концы с концами
Рост цен и медленное повышение зарплат в последние годы поставили финансы многих людей в Британии в затруднительное положение. Сейчас рекордные 26% говорят, что им тяжело свести концы с концами.
Об этом свидетельствует отчет British Social Attitudes, который приводит Sky News.
Согласно исследованию, все больше людей в Британии борются за выживание на свои текущие доходы, тогда как только третья часть считает, что живет комфортно. Рекордные 26% опрошенных считают, что им тяжело свести концы с концами — к пандемии коронавируса этот показатель составил 16%.
Две трети опрошенных считают, что их доходы не успевают за инфляцией. Это лишь чуть получше, чем 70%, зафиксированные во время пика кризиса стоимости жизни в 2023 году.
В отчете также был задан вопрос о системе социального обеспечения — это очень актуальный вопрос, учитывая, что депутаты от Лейбористской партии сейчас бунтуют против планов экономии 5 млрд фунтов стерлингов из бюджета.
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Согласно результатам опроса, поддержка увеличения расходов на выплаты по инвалидности находится на рекордно низком уровне — 45%.
Около 29% опрошенных считают, что людям «слишком легко» получить пособие по инвалидности, но такая же доля респондентов считает, что это «слишком сложно».
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По материалам:
Європейська правда
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