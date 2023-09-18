В Британии продают квартиры за 1 фунт — Finance.ua

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В Британии продают квартиры за 1 фунт

Недвижимость
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В Британии продают квартиры за 1 фунт
В Британии продают квартиры за 1 фунт
В Корнуолле распродают квартиры второй категории всего за 1 фунт стерлингов. Хотя их настоящая стоимость составляет 640 тысяч фунтов, пишет издание Mirror.
Совет Корнуолла согласился на продажу 11 квартир в прибрежном городе Лоо за 1 фунт. Такое решение она приняла после того, как земельный фонд Three Seas Community Land Trust предложил провести их реконструкцию за грантовое финансирование в размере 1 миллиона фунтов.

В Конуолле почти нет доступного жилья

Члены совета надеются, что это поможет избежать высоких затрат на техническое обслуживание и позволит местным иметь доступное жилье в Лоо.
Заместитель председателя Совета Корнуолла сказал, что продажа на открытом рынке, вероятно, привела бы к «потере доступного жилья в Лоо». Ведь в этом городе многие дома сдают в аренду отдыхающим. Это и есть причина нехватки доступного жилья.
«Программа реконструкции под руководством общины обеспечит использование квартир для обеспечения доступным жильем», — добавил заместитель.
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Известно, что в 2021 году здание North Road признали «финансово нежизнеспособным» и «избыточным». Тогда же земельный фонд Three Seas Community Land Trust вмешался с предложением провести полную реконструкцию объектов за грантовое финансирование.
Подобную схему запустил Совет Сток-он-Трента еще в 2015 году, но все заинтересованные должны были согласиться остаться в новом доме по меньшей мере на пять лет, быть трудоустроенным и иметь семейный доход от 18 до 25 тысяч фунтов стерлингов.
По материалам:
Телеканал 24
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