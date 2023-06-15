На Сардинии предлагают арендовать дом за 1 евро в месяц — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На Сардинии предлагают арендовать дом за 1 евро в месяц

Недвижимость
22
На Сардинии предлагают арендовать дом за 1 евро в месяц
На Сардинии предлагают арендовать дом за 1 евро в месяц
Фактически местные власти предлагают бесплатное проживание на Сардинии. Так пытаются привлечь молодежь в итальянские деревни и городки. Особо надеются заинтересовать именно цифровых кочевников, которые могут работать из любой точки мира.
Италия уже не в первый раз пытается привлечь новых жителей в сельские регионы. Раньше дома продавали за 1 евро, но при условии, что будущие владельцы их отремонтируют. По этой программе удалось продать 13 домов.
Оживить страну, улучшить жизнь жителей и сдержать депопуляцию — вот цели, которые мы ставим перед собой, — говорит мэр Оллолаи Франческо Колумбу.
Новых жителей на Сардинию привлекают девственной природой, великолепной локальной кухней и невероятными пляжами. Обещают также обустроить жилье и создать комфортные условия для работы.
Муниципалитет Оллолаи расположен в самом центре Сардинии. По открытым данным, здесь проживают менее 1200 человек. Большинство перебрались жить в большие города. По статистике, население Оллолаи за последние годы стремительно сокращается и стареет. Поэтому власть стремится привлечь как можно больше молодых иностранцев.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.