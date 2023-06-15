На Сардинии предлагают арендовать дом за 1 евро в месяц — Finance.ua

На Сардинии предлагают арендовать дом за 1 евро в месяц Сегодня 18:04 — Недвижимость

На Сардинии предлагают арендовать дом за 1 евро в месяц

Фактически местные власти предлагают бесплатное проживание на Сардинии. Так пытаются привлечь молодежь в итальянские деревни и городки. Особо надеются заинтересовать именно цифровых кочевников, которые могут работать из любой точки мира.

Италия уже не в первый раз пытается привлечь новых жителей в сельские регионы. Раньше дома продавали за 1 евро, но при условии, что будущие владельцы их отремонтируют. По этой программе удалось продать 13 домов.

Оживить страну, улучшить жизнь жителей и сдержать депопуляцию — вот цели, которые мы ставим перед собой, — говорит мэр Оллолаи Франческо Колумбу.

Новых жителей на Сардинию привлекают девственной природой, великолепной локальной кухней и невероятными пляжами. Обещают также обустроить жилье и создать комфортные условия для работы.

Муниципалитет Оллолаи расположен в самом центре Сардинии. По открытым данным, здесь проживают менее 1200 человек. Большинство перебрались жить в большие города. По статистике, население Оллолаи за последние годы стремительно сокращается и стареет. Поэтому власть стремится привлечь как можно больше молодых иностранцев.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.