В Бразилии вводят налогообложение операций с BTC — Finance.ua

В Бразилии вводят налогообложение операций с BTC Сегодня 22:02 — Криптовалюта

В Бразилии вводят налогообложение операций с BTC

Бразильские парламентарии одобрили поправки к законопроекту, который признает цифровые валюты финансовыми активами, что позволит их облагать налогом от 15 до 22,5%. Об этом сообщает Cointelegraph.

В частности, будут облагаться налогом цифровые активы, хранящиеся за рубежом, а также прибыль от колебаний цен по фиатной валюте Бразилии.

По словам депутата Мерлонга Солано, пересмотр направлен на обеспечение равного налогового режима, поскольку сейчас инвестиции за рубежом получают более низкие налоговые льготы.

Согласно документу, цифровые активы, которыми бразильцы владеют за рубежом, подпадают под те же налоговые правила, что и традиционные активы.

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Заработок за рубежом в размере до 6000 бразильских реалов ($1200) будет освобожден от налогообложения в соответствии с новыми правилами. Доходы от 6000 до 50 000 реалов (около $10 000) облагаются налогом по ставке 15%. При превышении этого порога налог будет применяться по ставке 22,5%.

Согласно правкам к законопроекту, изменения коснутся только бирж, не имеющих офисов в Бразилии. По мнению экспертов в области права, новые правила могут сделать местные биржи менее затратным вариантом для некоторых инвесторов, в основном для тех, чей доход превышает верхнюю налоговую планку. Кроме того, закон может повысить активность торговых площадок на национальном уровне и привлечь иностранных игроков к открытию офисов в стране.

В стране работает ряд глобальных биткоин-бирж, включая Binance, Coinbase, Bitso и Crypto.com, а также местные игроки, такие как Mercado Bitcoin и Foxbit.

В настоящее время использование биткоина в Бразилии остается достаточно нишевым явлением. Дело в том, что официальное регулирование цифровых активов в большинстве стран Латинской Америки находится на начальном этапе развития и не всегда развивается в дружественном для Биткоин-стартапов направлении. К примеру, в соседней с Бразилией Аргентине центробанк запретил платежным сервисам и провайдерам предлагать транзакции биткоина и криптовалют.

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