Названо главное условие роста Bitcoin до $180 000 в 2024 году — Finance.ua

Названо главное условие роста Bitcoin до $180 000 в 2024 году 27.07.2023, 02:17 — Криптовалюта

Названо главное условие роста Bitcoin до $180 000 в 2024 году

Цена флагманского криптоактива может взлететь до $180 000 за монету к апрелю 2024 года — об этом в свежем отчете заявили аналитики компании Fundstrat. Эксперты считают, что к халвингу ВТС курс первой криптовалюты вырастет на 521%.

Появление спотового ETF-Bitcoin может значительно увеличить ежедневный спрос на главную криптовалюту. «Мы ожидаем, что Bitcoin-ETF привлечет новых инвесторов и создаст повышенный спрос на BTC », — заявили в Fundstrat.

Аналитики компании считают, что спотовые ETF на Bitcoin могут затмить рынок драгоценных металлов, активы которого составляют почти $230 млрд. В будущем сумма спотовых ETF на Bitcoin может достичь $300 млрд, уверены эксперты.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально приняла несколько заявок от компаний, добивающихся регистрации спотового EFT на Bitcoin. Напомним — первой в ведомство поступила заявка от фаворита гонки Blackrock, второй — от компании Valkyrie. Позже регулятор принял заявки от Bitwise, VanEck, WisdomTree, Fidelity и Invesco. Подтверждение уже появилось в Федеральном реестре.

Отметим, что недавно брокерская компания Bernstein опубликовала собственный отчет, где сообщила, что вероятность одобрения регулятором спотового ETF на Bitcoin достаточно высока. Однако, по мнению брокеров, SEC может и отказать, сославшись на ненадежность продукта.

По состоянию на утро 26 июля флагманская криптовалюта смогла подняться на 0,4%. К моменту написания новости Bitcoin стоит $29,257. Общее количество циркулирующих монет на рынке составило $614,4 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые соглашения на сумму $10,6 млрд — показатель упал более чем на 27%. Доминирование ВТС на рынке составляет 48,3%.

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noworries По материалам:

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