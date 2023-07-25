Криптовалютные аналитики прогнозируют Bitcoin падение до $19 000 — Finance.ua

Криптовалютные аналитики прогнозируют Bitcoin падение до $19 000 Сегодня 02:28 — Криптовалюта

Криптовалютные аналитики прогнозируют Bitcoin падение до $19 000

Прошедшая неделя не порадовала криптоэнтузиастов оптимистичными показателями курса Bitcoin. Многочисленные трейдеры и эксперты отмечали, что котировки ВТС не смогли закрепиться выше $30 000, и несколько дней подряд дневная свеча на графике закрывалась ниже желаемой отметки. Некоторые исследователи предположили, что Bitcoin готовится упасть до уровня $19 000.

В субботу, 22 июля, было зафиксировано кратковременное падение курса главной криптовалюты до $29 640. Однако впоследствии цена возобновилась.

«Следовательно, по состоянию на данный момент мы видим отклонение „двойной вершины“ на графике [ BTC ] в паре с долларом США, поэтому сейчас следует быть крайне осторожными. Котировки могут обвалиться», — отметил известный трейдер Crypto Tony на своей странице в Twitter.

Специалист заверил, что «уровни на $25 000 и $20 000 являются ключевыми психологическими отметками [для Bitcoin]». Эксперт посоветовал трейдерам обратить на них внимание и предостерег, что котировки BTC «могут упасть ниже перед началом глобального роста».

Другой трейдер Небраскан Гунер подчеркнул, что снижение курса BTC «кажется очень вероятным». Многие участники рынка также ожидали роста волатильности, однако этого не произошло. Еще один эксперт Тони Гинеа заявил:

«Я ожидаю глобального движения курса BTC на следующей неделе. Сейчас можно отметить, что диапазон $31 000 — 32 000 — это уровень сопротивления. На $29 000 находится поддержка», — резюмирует аналитик.

«Не впадайте в эйфорию. Если курс упадет ниже $27 000, то мы достигнем диапазона $19 000 — $23 000. Это вполне реально. Играйте с BTC на разных уровнях», — подчеркнул стратег.

На утро 24 июля главная цифровая монета торгуется за $29,789 — цена ВТС просела на 0,41%. Общее предложение циркулирующих монет на рынке составило $625,5 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые соглашения на сумму $10 млрд. Доминирование ВТС на рынке составляет 48,6%.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.