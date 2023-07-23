Украина попала в ТОП-10 стран, где больше всего интересуются Bitcoin — Finance.ua
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Украина попала в ТОП-10 стран, где больше всего интересуются Bitcoin

Криптовалюта
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Украина попала в ТОП-10 стран, где больше всего интересуются Bitcoin
Украина попала в ТОП-10 стран, где больше всего интересуются Bitcoin
Аналитики из CoinGecko провели исследование и назвали страны, наиболее заинтересованные в популяризации Bitcoin.
Рейтинг европейских государств возглавила Великобритания — жители Туманного Альбиона проявляют наибольший интерес к Bitcoin и криптовалютам.
Украина попала в ТОП-10 стран, где больше всего интересуются Bitcoin
Согласно исследованию, на Великобританию приходится 44,6% общего общественного интереса к цифровым активам. При этом на все страны Евросоюза приходится 44,8%. По результатам опроса, проведенного CoinGecko в 2022 году, Великобритания занимала пятое место, поэтому аналитики отметили рост актуальности темы криптовалют и цифровых инвестиций в стране.
Украина вошла в ТОП-10, заняв девятое место. Кроме того, наше государство в прошлом году заняло третье место в рейтинге принятия криптовалюты населением. По данным исследовательской компании Tripple A, процент украинцев, владеющих цифровыми активами, за прошлый год вырос более чем на 2%. Таким образом, к началу 2022-го криптовалюта была у 15.72% населения или же у 6 млн граждан.
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За время полномасштабного вторжения и военной агрессии россии против Украины общество оценило наибольшее преимущество криптовалютных переводов — их можно делать в любое время и в любую точку планеты. Только за первые три месяца войны Украина получила $125 млн помощи в криптовалюте, она не прекращает поступать до сих пор.
Что касается других Европы, которые выделили в CoinGecko, активно интересуются криптоактивами Нидерланды, Польша, Германия, Франция, Словения, Румыния, Испания и государство-террорист россия. На них приходится 34,9% криптовалютного интереса континента в промежутке с 1 января по 9 июля 2023 года.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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