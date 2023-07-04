Bitcoin спрогнозировали рост до $165 000 к ноябрю 2023 года — Finance.ua

Bitcoin спрогнозировали рост до $165 000 к ноябрю 2023 года Сегодня 04:21 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозировали рост до $165 000 к ноябрю 2023 года

Криптотрейдер и аналитик Coosh Alemzadeh сделал смелое предположение о стоимости Bitcoin. По мнению эксперта, к ноябрю 2023 г. цена BTC может достичь $165 000.

Как объяснил Coosh Alemzadeh, ВТС совсем скоро будет торговаться по $165 000, ведь нынешний график стоимости токена напоминает график конца 2019 года. Уже через несколько месяцев, в ноябре 2021 года ВТС достиг отметки около $68 600. На этот раз аналитик ожидает нового максимума 23 ноября. Почему именно такую ​​дату выбрал аналитик — Coosh Alemzadeh не объяснил.

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Текущая цена флагмана рынка значительно ниже прогнозируемой отметки — по данным CoinGecko, сейчас Bitcoin торгуется по $30 693. За прошедшие сутки, как и за прошлую неделю с 23 по 30 июня, цена Bitcoin практически не изменилась. Все семь дней прошли в узком диапазоне между $29 800 и $31 400. Изменения цены по окончании дневных торговых сессий не превышали 3%.

Относительно близких перспектив, аналитики Matrixport объявили о ожидаемой в июле новой бычьей фазе для криптоинвесторов. Эксперты убеждены: ее результатом станет увеличение Bitcoin еще больше по сравнению с июнем.

По прогнозам Matrixport, в следующем месяце BTC вырастет до $35 000, однако затем откатится до $30 000. В этих пределах криптовалюта консолидируется, а впоследствии ее ожидает взлет до $40 000. Эксперты убеждены, что в конце 2023 года Bitcoin должен торговаться

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noworries По материалам:

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