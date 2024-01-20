В браузере Chrome на смартфонах появилась озвучка сайтов — Finance.ua

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В браузере Chrome на смартфонах появилась озвучка сайтов

Технологии&Авто
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В браузере Chrome на смартфонах появилась озвучка сайтов
В браузере Chrome на смартфонах появилась озвучка сайтов
Разработчики браузера Google Chrome порадовали пользователей мобильных устройств новой функцией. Она позволяет озвучить содержимое той или иной веб-страницы вслух с помощью нейросетей.
Об этом пишет 9to5google.
Пока новшество есть только в мобильной версии Chrome для Android. По умолчанию оно отключено, поэтому активировать его нужно вручную:
  1. Запустите Chrome на Android-девайсе.
  2. В адресной строке введите «chrome://flags/#read-aloud» без кавычек.
  3. После перезагрузки браузера в меню под тремя точками появится пункт Listen to this page «Прослушать эту страницу».
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Пользователь может озвучить текст и заблокировать смартфон — запись при этом не прекратится. Там же можно настроить скорость воспроизведения (от 0,5 x до 4 x), перематывать запись или менять голос озвучивания с мужского на женский и наоборот.
В браузере Chrome на смартфонах появилась озвучка сайтов
Пользователям iOS функция озвучивания текста доступна в родном браузере Safari — она активируется при нажатии на значок «аА» в левом нижнем углу и выбрать «Слушать страницу».
Ранее в 2024 году, с целью усиления конфиденциальности пользователей, Google внедрила новую функцию для быстрой очистки истории в мобильной версии Chrome. Пригодится, если забыли включить режим «инкогнито».
По материалам:
УНІАН
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