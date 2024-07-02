В ближайшие 10−15 лет не заработает. В Раде рассказали, когда могут ввести накопительную пенсию — Finance.ua

В ближайшие 10−15 лет не заработает. В Раде рассказали, когда могут ввести накопительную пенсию Сегодня 19:02 — Личные финансы

В ближайшие 10−15 лет не заработает. В Раде рассказали, когда могут ввести накопительную пенсию, unsplash.com

В Украине накопительная пенсионная система пока не готова к внедрению, поскольку необходимо обеспечить четкое законодательство и развитие фондового рынка.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета ВРУ по социальной политике Михаил Цымбалюк в эфире Киев24.

«Украина сейчас не готова к внедрению накопительной пенсионной системы. Накопительная система, предложенная в Верховной Раде, говорила о том, что 1,5% будет выплачивать государство и 1−2% должен был выплачивать работодатель», — говорит Цымбалюк.

По его словам, таким образом, не раньше 20 лет человек будет иметь реальные средства, кроме солидарной системы, но есть определенные условия.

«Для того чтобы накопительная система работала, нужен реальный фондовый рынок, чтобы те средства, которые будут храниться на частных счетах людей, размещались путем выкупа акций, размещения в других фондовых рынках и получали прибыль. Если принимать такой закон, то нужно знать „четкие правила игры“ и помнить, что в ближайшие 10−15 лет оно не заработает», — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

ранее первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак заявляла, что вводить обязательные накопления целесообразно только после завершения военного положения и стабилизации экономики;

во-первых, по словам Марчака, необходимо принять законодательство, которое начнет подготовку инфраструктуры для внедрения накоплений;

оптимально, чтобы солидарная пенсионная система обеспечивала как минимум 40% замещения зарплаты. Накопительные пенсии дополняют солидарные еще на 15−20% замещение зарплаты. Это позволило бы обеспечить общий размер пенсии, который будет получать человек, на уровне 60% ее предыдущего заработка, что будет соответствовать среднеевропейскому уровню.

УНН По материалам:

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