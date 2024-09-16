В ближайшее время Рада перезапустит работу таможни — Finance.ua

В ближайшее время Рада перезапустит работу таможни Сегодня 19:35 — Казна и Политика

В ближайшее время Рада перезапустит работу таможни

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект, который позволит обеспечить прозрачность работы украинской таможни.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

«Сейчас у нас актуальный перезапуск таможни. Вы знаете, что соответствующий законопроект уже находится в зале. Думаю, что в ближайшее время его также рассмотрит украинский парламент», — сказал Стефанчук в понедельник, выступая на конференции в Киеве «Украина по пути к ОЭСР и присоединению Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством».

Он отметил, что по этому законопроекту были серьезные дискуссии.

«Думаю, мы нашли ту важную формулу, которая позволит обеспечить прозрачность деятельности украинской таможни».

Напомним, за восемь месяцев 2024 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на 16,7 млрд грн.

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