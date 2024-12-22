В ближайшее время появится AR-гарнитура от Samsung — Finance.ua

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В ближайшее время появится AR-гарнитура от Samsung

Технологии&Авто
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В ближайшее время появится AR-гарнитура от Samsung
В ближайшее время появится AR-гарнитура от Samsung
Samsung анонсировал свою первую AR-гарнитуру под кодовым названием «Project Moohan», сочетающую технологии дополненной реальности, мультимодальный искусственный интеллект и открытую экосистему Android XR, созданную в сотрудничестве с Google и Qualcomm.
Об этом сообщает Samsung.
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Гарнитура базируется на платформе Android XR, разработанной совместно с Google и Qualcomm, позволяющей удобно взаимодействовать с контентом посредством жестов, голоса и разговорного интерфейса.
Благодаря технологии Passthrough и эргономичному дизайну устройство обещает немало интересного — от исследования мира через Google Maps до просмотра видео на YouTube или планирования путешествий с помощью искусственного интеллекта Gemini.
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«XR быстро превратился из дальнего обещания в ощутимую реальность. Мы верим, что она имеет потенциал открыть новые и содержательные способы взаимодействия с миром, по-настоящему резонируя с вашей повседневной жизнью, преодолевая физическую границу», — сказал Вон-Джун Чой, вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок Mobile eXperience Business.
Гарнитура появится в продаже уже в ближайшее время.
По материалам:
speka.media
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