В ближайшее время планируют закрыться более четверти ФЛП — Опендатабот (инфографика) Сегодня 14:03 — Личные финансы

В ближайшее время планируют закрыться более четверти ФЛП — Опендатабот (инфографика)

Опендатабот провел масштабный опрос украинских предпринимателей, чтобы узнать о планах малого и среднего бизнеса на ближайшее будущее. В исследовании приняли участие 31 694 респондента, которые отметили, что работают как ФЛП.

Как свидетельствуют результаты исследования, 27% или 8621 опрошенных предпринимателей планируют закрытие в ближайшее время. 2297 или 7% планировали закрыться в этом году. Еще 20% или 6324 участников отметили, что планируют прекратить деятельность в следующем году.

Почему закрываются украинские ФЛП

Более половины из тех, кто планирует закрытие, а именно 62%, приняли решение закрываться из-за повышения налогов. Еще 19% предпринимателей прекращают работу из-за проблем в бизнесе.

«Стоит отметить, что сейчас из-за масштабной атаки пророссийских хакеров на государственные реестры закрытие бизнеса либо очень осложнено, либо невозможно», — напомнили в Опендатабот.

Инфографика: Опендатабот

Больше всего опрошенных ФЛП работает в ритейле (розничная торговля) — 24,6%, еще 21% - в ІТ.

С момента подписания закона о введении военного сбора для малого и среднего бизнеса на 1 новый ФЛП приходится 2 закрытых. Так, 24 497 предпринимателей прекратили работу за период с момента подписания президентом закона и до 17 декабря. За этот же период открылось в 2,2 раза меньше новых дел: 10 947. Для сравнения, в соответствующий период в прошлом году на 4 новых ФЛП приходилось только 1, который закрывался.

Инфографика: Опендатабот

Напомним, ранее Опендатабот писал , что с момента подписания президентом закона о повышении налогов прекратили свою деятельность 22,5 тысячи ФЛП. В первые дни количество закрытий достигало более 1000 ежедневно, а 29 ноября — в день подписания закона — зафиксировано 2332 закрытых бизнеса.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в ответ заявил , что за последние 2 месяца количество вновь созданных ФЛП увеличилось на 7 тысяч по сравнению с прекращенными или составило 47,7 тыс. плательщиков против 40,7 тыс. прекращенных ФЛП. Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.