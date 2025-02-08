В Бельгии платят работникам за поездки на работу на велосипеде — Finance.ua
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В Бельгии платят работникам за поездки на работу на велосипеде

Технологии&Авто
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В Бельгии платят работникам за поездки на работу на велосипеде
В Бельгии платят работникам за поездки на работу на велосипеде, Фото: freepik
В Бельгии ввели специальные компенсации для работников и платят тому, кто ездит на работу на велосипеде.
Об этом пишет Brussels Times.
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Это сделали для того, чтобы увеличить количество работников, которые будут пользоваться велосипедами, вместо авто и общественного транспорта.

Сколько можно заработать

За один километр на велосипеде работникам платят 0,28 евро [примерно 12 гривен].

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Так некоторым бельгийцам удалось заработать дополнительные 800 евро [примерно 34,5 тысяч гривен].
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В 2024 году каждый шестой работник (15%) в Бельгии ездил на работу на велосипеде. В среднем они заработали по 460 евро в год [около 20 тысяч гривен] или 38 евро в месяц [примерно 1650 гривен].

Кто чаще всего ездит на велосипеде

Велосипедные поездки на работу преимущественно выбирают те, кто живет в пяти километрах от офиса.
В то же время работники, которые проживают в 20−30 километрах от места работы, реже выбирают велосипеды.
По материалам:
The Village Україна
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