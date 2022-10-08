В Барселоне будут использовать энергию от торможения поездов метро для подзарядки электротранспорта — Finance.ua

В Барселоне будут использовать энергию от торможения поездов метро для подзарядки электротранспорта
В Барселоне на станции метро Ciutadella-Vila можно будет заряжать личные транспортные средства с помощью энергии, полученной от торможения поездов подземки. Об этом идет речь на сайте города.
У входа на станцию установили девять шкафчиков, действующих в качестве пункта подзарядки аккумуляторов благодаря энергии, полученной от процесса торможения поездов метро.
«Эффективное использование энергии и ресурсов, производимых самой системой метрополитена, отвечает спросу на подзарядку транспортных средств личной мобильности, которыми каждый день пользуется все больше людей», — говорится на сайте.
Проект был предложен сотрудниками метро после того, как транспортная компания организовала конкурс «Станция будущего».
Услуга будет платной с 24 октября. До этого горожане смогут воспользоваться зарядкой со скидкой 50%.
Идея проекта состоит в том, чтобы интегрировать общественный транспорт в поездки людей, пользующихся электротранспортом.
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