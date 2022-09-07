В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев — Finance.ua
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В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев

Мир
18
В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев
В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев
Бесплатный проезд в общественном транспорте Вены для украинских беженцев продлили до конца сентября 2022 года.
Об этом сообщает крупнейшая транспортная компания города Wiener Stadt.
Для бесплатной поездки в общественном транспорте нужно предъявить паспорт гражданина Украины. В компании также напоминают, что этой услугой могут пользоваться украинцы, прибывшие в Австрию с начала большого вторжения россии в Украину.
Также беженцы в Австрии бесплатно ездят на поездах Австрийской государственной железной дороги с билетом Not-Ticket Ukraine. Об окончании этой инициативы пока не сообщалось.
В общественном транспорте Вены действуют сразу несколько категорий билетов:
  • стандартный — 2,4 евро;
  • льготный — 1,5 евро;
  • дневной — 5,8 евро;
  • безлимитный — на 24 часа (8 евро), на 48 часов (14,1 евро), на 72 часа (17,1 евро).
Отметим, что по льготному билету право на бесплатный проезд предоставляется детям до 15 лет и пенсионерам от 64 лет. Дети до 6 лет в общественном транспорте столицы ездят бесплатно.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Фокус
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