В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев — Finance.ua

В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев Сегодня 17:42 — Мир

В Вене продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинских беженцев

Бесплатный проезд в общественном транспорте Вены для украинских беженцев продлили до конца сентября 2022 года.

Об этом сообщает крупнейшая транспортная компания города Wiener Stadt.

Для бесплатной поездки в общественном транспорте нужно предъявить паспорт гражданина Украины. В компании также напоминают, что этой услугой могут пользоваться украинцы, прибывшие в Австрию с начала большого вторжения россии в Украину.

Также беженцы в Австрии бесплатно ездят на поездах Австрийской государственной железной дороги с билетом Not-Ticket Ukraine. Об окончании этой инициативы пока не сообщалось.

В общественном транспорте Вены действуют сразу несколько категорий билетов:

стандартный — 2,4 евро;

льготный — 1,5 евро;

дневной — 5,8 евро;

безлимитный — на 24 часа (8 евро), на 48 часов (14,1 евро), на 72 часа (17,1 евро).

Отметим, что по льготному билету право на бесплатный проезд предоставляется детям до 15 лет и пенсионерам от 64 лет. Дети до 6 лет в общественном транспорте столицы ездят бесплатно.

Фокус По материалам:

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