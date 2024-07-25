В банки-банкроты за полгода поступило более 2 млрд грн — Finance.ua

В банки-банкроты за полгода поступило более 2 млрд грн Сегодня 10:44

В банки-банкроты за полгода поступило более 2 млрд грн

В январе-июне 2024 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, получили более 2 млрд грн.

Из общей суммы поступлений за первое полугодие текущего года 907,6 млн грн банки получили от реализации имущества (активов) и 309,1 млн грн — от погашения кредитов. Еще 231,6 поступили в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам. От аренды имущества в финучреждения направили 24,9 млн грн. Также 621,2 млн грн банки получили из других источников.

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Лидерами по сумме поступлений в I полугодии 2024 года стали:

АО «Айбокс Банк» — 547,7 млн ​​грн;

АО «МР Банк» — 475,2 млн грн;

АО «Проминвестбанк» — 265,9 млн грн;

АО «Дельта Банк» — 263,0 млн грн;

АО «Мегабанк» — 117,3 млн грн;

АО «Банк Форвард» — 112,9 млн грн.

погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда. Также в ведомстве напомнили, что для того чтобы минимизировать негативное влияние последствий войны, Фонд обновил условия под управлением Фонда.

«В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам, при наличии финансовой возможности, продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку», — говорится в сообщении.

Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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