В банки-банкроты за полгода поступило более 2 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В банки-банкроты за полгода поступило более 2 млрд грн

20
В банки-банкроты за полгода поступило более 2 млрд грн
В банки-банкроты за полгода поступило более 2 млрд грн
В январе-июне 2024 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, получили более 2 млрд грн.
Из общей суммы поступлений за первое полугодие текущего года 907,6 млн грн банки получили от реализации имущества (активов) и 309,1 млн грн — от погашения кредитов. Еще 231,6 поступили в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам. От аренды имущества в финучреждения направили 24,9 млн грн. Также 621,2 млн грн банки получили из других источников.
Читайте также
Лидерами по сумме поступлений в I полугодии 2024 года стали:
  • АО «Айбокс Банк» — 547,7 млн ​​грн;
  • АО «МР Банк» — 475,2 млн грн;
  • АО «Проминвестбанк» — 265,9 млн грн;
  • АО «Дельта Банк» — 263,0 млн грн;
  • АО «Мегабанк» — 117,3 млн грн;
  • АО «Банк Форвард» — 112,9 млн грн.
Также в ведомстве напомнили, что для того чтобы минимизировать негативное влияние последствий войны, Фонд обновил условия погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда.
«В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам, при наличии финансовой возможности, продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку», — говорится в сообщении.
Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Хотите, чтобы деньги работали на вас? Разместите депозит и с помощью нашей программы «Бонус к депозиту» получите повышенную процентную ставку. Мы договорились с другими банками, чтобы они платили больше. Подробнее здесь:

Получить больше с депозита

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.