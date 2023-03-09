В автомобилях Mercedes появились платежи по отпечатку пальца — Finance.ua
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В автомобилях Mercedes появились платежи по отпечатку пальца

Технологии&Авто
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В автомобилях Mercedes появились платежи по отпечатку пальца
В автомобилях Mercedes появились платежи по отпечатку пальца
С марта Mercedes предлагает своим клиентам в Германии новый способ оплаты в автомобиле. Благодаря новому цифровому сервису Mercedes pay+ владельцы EQS, EQE, S-Class, C-Class и GLC могут производить платежи с помощью сканера отпечатков пальцев в своем авто. Об этом сообщает MotoriOnline.
Новая двухфакторная биометрическая система проверки подлинности заменяет использование PIN-кода или смартфона для осуществления платежей.
Дополнительный уровень безопасности для защиты платежных данных обеспечивают Visa Delegated Authentication и Cloud Token Framework.

Подробности

Клиенты могут использовать встроенные платежи в автомобиле для оплаты цифровых услуг. Через информационно-развлекательную систему MBUX можно активировать эти цифровые услуги и подписаться на них, а также авторизовать транзакцию с помощью отпечатка пальца.
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Доступные услуги включают приложения для подключения, управляющие функциями комфорта автомобиля, обновление программного обеспечения, расширенные навигационные услуги и многое другое.
Кроме того, в магазине Mercedes me Store можно разблокировать предустановленные аппаратные компоненты с помощью отпечатка пальца.
Также система будет распространена и на другие услуги, например, на заправку.
Сейчас водители Mercedes в Германии и других странах уже могут оплачивать заправку непосредственно из автомобиля через приложение Mercedes me или через систему MBUX с помощью PIN-кода.
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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