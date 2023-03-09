В автомобилях Mercedes появились платежи по отпечатку пальца — Finance.ua

В автомобилях Mercedes появились платежи по отпечатку пальца Сегодня 21:31 — Технологии&Авто

В автомобилях Mercedes появились платежи по отпечатку пальца

С марта Mercedes предлагает своим клиентам в Германии новый способ оплаты в автомобиле. Благодаря новому цифровому сервису Mercedes pay+ владельцы EQS, EQE, S-Class, C-Class и GLC могут производить платежи с помощью сканера отпечатков пальцев в своем авто. Об этом сообщает MotoriOnline.

Новая двухфакторная биометрическая система проверки подлинности заменяет использование PIN-кода или смартфона для осуществления платежей.

Дополнительный уровень безопасности для защиты платежных данных обеспечивают Visa Delegated Authentication и Cloud Token Framework.

Подробности

Клиенты могут использовать встроенные платежи в автомобиле для оплаты цифровых услуг. Через информационно-развлекательную систему MBUX можно активировать эти цифровые услуги и подписаться на них, а также авторизовать транзакцию с помощью отпечатка пальца.

Доступные услуги включают приложения для подключения, управляющие функциями комфорта автомобиля, обновление программного обеспечения, расширенные навигационные услуги и многое другое.

Кроме того, в магазине Mercedes me Store можно разблокировать предустановленные аппаратные компоненты с помощью отпечатка пальца.

Также система будет распространена и на другие услуги, например, на заправку.

Сейчас водители Mercedes в Германии и других странах уже могут оплачивать заправку непосредственно из автомобиля через приложение Mercedes me или через систему MBUX с помощью PIN-кода.

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