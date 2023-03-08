Будущие автомобили Ford смогут «убегать» от владельцев, не выплачивающих кредит — Finance.ua
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Будущие автомобили Ford смогут «убегать» от владельцев, не выплачивающих кредит

Технологии&Авто
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Компания Ford опубликовала патент на систему, которая позволит автомобилям автоматически отъезжать от своих владельцев, если они просрочили платеж за транспортное средство.
Соответствующий патент был опубликован на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.
В Ford заявили, что система позволит автомобилю самостоятельно оставлять владельца, если он перестанет вносить ежемесячные платежи по кредиту за авто.
Несмотря на то, что патент еще не утвердили и технология далека от реализации, предложение автоконцерна вызвало шквал обсуждений в сети.
Согласно патенту, Ford также будет постоянно отправлять сообщения о просрочке платежа на бортовой компьютер автомобиля, прежде чем он сможет уехать от владельца. В компании также рассматривают возможность отключения некоторых функций, например, кондиционера, круиз-контроля или мультимедиа, чтобы напомнить своим клиентам о кредитных платежах.
В патенте также отмечено, что система сможет «издавать непрерывный и неприятный звук всякий раз, когда владелец находится в автомобиле».
Последним этапом станет непосредственно «изъятие права собственности» и автоматический возврат автомобиля кредиторам.
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По материалам:
НВ
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