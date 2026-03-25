В Австралии начали тесты нейроимпланта для управления смартфоном
В Мельбурне, Австралия, стартовали испытания передового мозгового импланта для управления телефоном силой мысли среди пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).
Об этом пишет Herald Sun.
Нейроинтерфейс Stentrode разработала компания Synchron. Он фиксирует активность мозга в участке, отвечающем за движение. Далее технология превращает различные «мысли» в конкретные действия в телефоне или компьютере — вроде перемещения курсора.
Хирургические операции начнутся в апреле — это станет первым в мире испытанием нового, более продвинутого импланта Synchron, подчеркнуло австралийское ежедневное издание.
Один из руководителей исследования Питер Митчелл отметил, что за последние 20−30 лет он наблюдал значительный прогресс в хирургии, но «ничто не сравнится с этим».
«Преобразовывать нервные импульсы и выполнять действия во внешнем мире просто силой мышления — я не могу вспомнить ничего столь передового в нейронауке. Это самая футуристическая концепция», — заявил он.
Интерфейсы мозга — компьютер (BCI) стремительно развиваются в последние годы. Один из лидеров направления — компания Neuralink Илона Маска.
Synchron является единственной фирмой в мире, которой удалось имплантировать BCI в мозг человека через кровеносные сосуды в пределах клинических испытаний.
Этот инновационный подход считают значительным прорывом, ведь он менее инвазивный, чем открытая операция на мозге.
Как это работает
В рамках нового исследования под названием FOCUS-AU компания Synchron планирует набрать 10 пациентов с БАС. Операции пройдут в Королевской больнице Мельбурна, Королевской больнице принца Альфреда и Королевской университетской больнице Ливерпуля.
В будущем планируется привлекать пациентов с другими заболеваниями.
Имплант состоит из трех частей:
- крохотные электроды, улавливающие активность мозга;
- небольшое устройство, устанавливаемое возле ключицы;
- тонкий кабель для подключения.
CEO Synchron Том Окслей объяснил, что электроды «слушают мозговую активность как антенна». Они «аккуратно вводятся через шею в мозг по кровеносному сосуду».
«Система попадает в мозг посредством процедуры, похожей на установку стента с помощью катетера. Вводится в сосуд в моторной коре, которая управляет телом», — сказал Окслей.
Устройство считывает мозговую активность. Например, если парализованный человек пытается двигать рукой, передается ответный сигнал. По словам генерального директора, сначала это требует сознательных усилий, впоследствии все становится «более естественным».
«Таким образом, люди с параличом или с ограниченными движениями могут самостоятельно управлять устройствами без посредников. Это не решит проблему личной гигиены или мобильности, но цифровая коммуникация может существенно усилить независимость», — отметил ученый.
Эксперт добавил, что новая модель не нуждается в внешнем модуле возле кожи и способна распознавать до 16 различных команд.
Профессор Митчелл, проведший первую операцию на человеке в рамках испытаний в 2020 году, отметил, что электроды нужно размещать «в пределах нескольких миллиметров» от нужной точки мозга.
«Мы просто идем по венам, поворачивая налево и направо, пока не попадем в нужный сосуд», — сказал он.
