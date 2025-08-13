В августе Украина возглавила европейский рейтинг по стоимости электроэнергии — Finance.ua

В августе Украина возглавила европейский рейтинг по стоимости электроэнергии Сегодня 15:32 — Энергетика

В августе Украина возглавила европейский рейтинг по стоимости электроэнергии

По данным платформы ENTSOE, среднесуточная цена на рынке «на сутки вперед» 10 августа достигла более 5 300 грн/МВтч — это абсолютный максимум среди 26 стран Европы, пишет fbc.biz.ua.

Для сравнения, во Франции цена составляла около 1200 грн, а в Швеции — всего 338 грн.

Причины

Энергетический рынок Украины функционирует как замкнутая экосистема с ограниченным импортом, монопольным производством и регуляторными барьерами. Основным игроком остается «Энергоатом», который контролирует более 50% генерации, а решение НКРЭКУ о повышении прайс-кепов в пиковые часы создало дополнительное давление на ценообразование.

Несмотря на рекордный импорт электроэнергии в июне — более 850 тыс. МВтч — внутренний рынок остался перегретым. Бизнес-ассоциации уже бьют тревогу: энергоемкие производства сокращают объемы, а инвесторы откладывают запуск новых проектов.

Напомним, аналитики указывают, что Украина рискует потерять конкурентоспособность в промышленности, если не будет пересмотрена модель рынка. Высокая цена электроэнергии — это не только экономический вызов, но и зеркало системных проблем в регуляции, балансировке и доступе к импорту.

