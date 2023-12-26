В Ассоциации «Нефть и Газ Украины» рассказали, что изменится в стране при остановке транзита через ГТС Украины — Finance.ua
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В Ассоциации «Нефть и Газ Украины» рассказали, что изменится в стране при остановке транзита через ГТС Украины

Энергетика
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В Ассоциации «Нефть и Газ Украины» рассказали, что изменится в стране при остановке транзита через ГТС Украины
В Ассоциации «Нефть и Газ Украины» рассказали, что изменится в стране при остановке транзита через ГТС Украины
Андрей Закревский, председатель правления Ассоциации «Нефть и Газ Украины», отметил, что при остановке транзита через украинскую ГТС повысится себестоимость услуг по газу, также нужно изменять давление в газопроводах или отказываться от некоторых газовых веток.
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Если оплата по контрактам за транзит газа через ГТС Украины прекратится, тогда себестоимость перекачки газа в нашей стране увеличится. Что касается подорожания в стране по перекачке газа, то как минимум вырастет на стоимость в 1,5 млрд куб м газа, это додходит с налогами, людьми где-то до 60%. У нас нет отдельных газотранспортных систем для транзита и для внутренних потребителей. То есть первый момент — повысится себестоимость. Второй момент — нужно будет разбираться, к сожалению, нужно ли Украине будет столько газа, чтобы поддерживать соответствующее давление в газопроводах. Нам придется переходить на другие давления или отказываться от некоторых веток, которые есть у нас в стране", — отметил председатель правления Ассоциации «Нефть и Газ Украины».
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По его словам, специалисты отмечают, что в таком случае из 70 перекачивающих станций в Украине останется около 18. Старые станции, которые не будут нужны, будут разбираться на запчасти и дальше будут передаваться этим 18 станциям. И по чуть-чуть газотранспортная эра в Украине закончится.
Есть альтернатива, которую сейчас рассматривают, это новые проекты, предусматривающие использование этих газопроводов не только для транспортировки природного газа, а использовать, например, чтобы транспортировать водород. Разрабатывается программа водородного коридора из Украины почти на 1,5 тыс. км. Это может быть одним из моментов рождения новой газотранспортной системы", — подчеркнул Андрей Закревский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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