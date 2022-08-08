В АРМА передали арестованных активов еще на 500 миллионов — СБУ — Finance.ua
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В АРМА передали арестованных активов еще на 500 миллионов — СБУ

Казна и Политика
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В АРМА передали арестованных активов еще на 500 миллионов — СБУ
В АРМА передали арестованных активов еще на 500 миллионов — СБУ
В управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передали арестованных активов еще почти на 500 млн грн.
Об этом сообщает СБУ.
"Служба безопасности Украины инициировала наложение ареста и передачу в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), денежных средств и имущества на общую сумму около 500 млн грн.
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Эти средства принадлежали одному из сельскохозяйственных обществ Украины, которое было перерегистрировано в незаконно созданных органах «ЛНР». Учредитель пытался вывести средства этого предприятия, размещенные на счетах одного из банков в Украине", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вывод средств удалось предотвратить, а на средства и имущество — наложен арест и переданы в АРМА.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по фактам присвоения имущества и коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины), добавили в СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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