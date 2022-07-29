В АРМА передали активы белорусского предприятия на 4 миллиарда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В АРМА передали активы белорусского предприятия на 4 миллиарда

Фондовый рынок
36
Прокуратура передала активы белорусского предприятия на 4 миллиарда гривен в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.
Сотрудники Окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и злоупотребления полномочиями юридическим лицом.
Следствие установило, что на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добывания нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование Республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть».
По ходатайству прокуратуры суд арестовал корпоративные права предприятия — почти 1 млрд гривен уставного капитала, а также недвижимое и движимое имущество ориентированной стоимостью 3 млрд грн.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.