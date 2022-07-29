В АРМА передали активы белорусского предприятия на 4 миллиарда — Finance.ua

В АРМА передали активы белорусского предприятия на 4 миллиарда Сегодня 15:13 — Фондовый рынок

Прокуратура передала активы белорусского предприятия на 4 миллиарда гривен в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram

Сотрудники Окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и злоупотребления полномочиями юридическим лицом.

Следствие установило, что на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добывания нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование Республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть».

По ходатайству прокуратуры суд арестовал корпоративные права предприятия — почти 1 млрд гривен уставного капитала, а также недвижимое и движимое имущество ориентированной стоимостью 3 млрд грн.

Економічна Правда По материалам:

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