В АРМА передали арестованные грузы с драгоценными металлами на 16 млн грн — Finance.ua

В АРМА передали арестованные грузы с драгоценными металлами на 16 млн грн Сегодня 07:17 — Криминал

В АРМА передали арестованные грузы с драгоценными металлами на 16 млн грн, Фото: gp.gov.ua

В АРМА передали арестованные грузы с драгоценными металлами на 16 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«По ходатайству прокуроров Волынской областной прокуратуры в управление Национальному агентству Украины по розыску активов переданы арестованные грузы, содержащие драгоценные металлы, на общую сумму 16,1 млн грн», — сказано в сообщении.

По данным следствия, субъекты хозяйствования при содействии чиновников таможни наладили схему незаконного вывоза из Украины лома цветных и драгоценных металлов в страны ЕС.

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Правоохранители разоблачили ее в феврале 2023 года. Тогда предприятие в двух грузовиках с прицепами пыталось вывезти за границу более 45 тонн лома, оформленного как медно-цинковый шлак. На самом деле в его составе было золото, серебро, платина и другие цветные металлы. Общая стоимость драгоценных металлов составила 10,3 млн грн.

Еще один факт противоправной деятельности задокументирован в июле этого года. Предотвращен вывоз электронных плат общим весом 22,9 тонн. Экспертиза показала, что они содержали золото, серебро, платину, палладий и медь стоимостью 5,8 млн грн.

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В обоих случаях во время досудебного расследования на задержанные грузы был наложен арест.

Все арестованное имущество передано в АРМА.

В отношении должностных лиц таможни при процессуальном руководстве прокуроров продолжается следствие по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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