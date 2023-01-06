В АРМА передали арестованные активы российской компании на 317 млн грн — Finance.ua
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В АРМА передали арестованные активы российской компании на 317 млн грн

Недвижимость
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Полицейские совместно с детективами Бюро экономической безопасности и прокурорами Офиса генерального прокурора установили предприятие по связям в россии. 70% его уставного капитала принадлежит гражданину россии.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Также правоохранители выяснили, что чиновники предприятия ввели «схему» по уклонению от уплаты налогов. В нее были вовлечены подконтрольные общества транзитно-конвертационной группы.
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При участии таких обществ проводились фиктивные операции, на их счета перечислялись средства для дальнейшего выведения и обналичивания.
В августе 2022 года на корпоративные права и недвижимость предприятия были наложены аресты, чтобы заблокировать операции по отчуждению имущества и последующему выведению средств в рф. Общая сумма арестованных активов достигает 317 миллионов гривен.
Шевченковский районный суд Киева принял решение передать арестованные активы в коммерческое управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Арестованные средства потратят на нужды Вооруженных сил Украины и восстановление объектов инфраструктуры.
По материалам:
hromadske.tv
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