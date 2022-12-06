В управление АРМА передали два предприятия в Ивано-Франковской области — Finance.ua
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В управление АРМА передали два предприятия в Ивано-Франковской области

Криминал
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Суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований о передаче в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), завода и производственно-складского комплекса в Ивано-Франковской области, владельцами которых являются россияне.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Речь идет о производственно-складском комплексе полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб и заводе карбамидных смол общей площадью более 18 тыс. м2.
Ранее по инициативе ГБР суд арестовал доли в уставных капиталах этих предприятий стоимостью около 70 миллионов гривен.
«Следствие установило, что их фактическими собственниками являются граждане россии. Они пытались скрыть это во избежание конфискации имущества в доход государства. Россияне создали оффшорную компанию, через которую контролировали производственную деятельность предприятий», — отмечают в ГБР.
Также установлено, что эти предприятия уклонялись от налогов.
«Продолжается расследование по факту уклонения от уплаты налогов этими предприятиями (ч. 2 ст. 212 УК Украины). Сумма таких убытков госбюджету может составить десятки миллионов гривен», — сообщили в ГБР.
По материалам:
Діло
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