В АРМА передали активы компании российского миллиардера почти на 300 миллионов — Finance.ua

В АРМА передали активы компании российского миллиардера почти на 300 миллионов Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Прокуратура передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущество и корпоративные права на сумму около 300 миллионов гривен, принадлежащих компании российского миллиардера.

«Подольской окружной прокуратурой Киева в управление АРМА переданы арестованные корпоративные права российской компании на сумму около 300 млн грн, а также комплекс помещений общей площадью 5 тыс. кв. м и более 1,5 тыс. га земли», — говорится в сообщении.

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Следствием установлено, что в Киеве и на территории других регионов ведет свою деятельность предприятие, конечным бенефициарным собственником которого является российский миллиардер, в связи с чем имеется значительный риск в принятии руководством предприятия решений в ущерб государственной безопасности Украины.

По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на корпоративные права этого предприятия в виде уставного капитала в размере почти 300 млн грн, а также на комплекс помещений и земельный участок.

Досудебное расследование ведется по фактам осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований и во избежание им ответственности за вооруженную агрессию против Украины (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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