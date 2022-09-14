В АРМА передали 49 земельных участков, принадлежащих гражданам рф — Finance.ua

В АРМА передали 49 земельных участков, принадлежащих гражданам рф Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Прокуроры Деснянской окружной прокуратуры города Киева передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов 49 земельных участков, принадлежащих гражданам российской федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Все участки находятся в Киевской области, их общая площадь составляет более 500 га.

Следствием установлено, что на территории Киева функционирует предприятие, основной вид деятельности которого — предоставление в аренду земельных участков, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане рф.

Получая доходы от аренды земли, владельцы этих участков перечисляли часть средств на счета своих предприятий, зарегистрированных на территории рф, и уплачивали налоги в бюджет страны-агрессора, таким образом осуществляя финансирование вооруженных сил рф и ее вооруженной агрессии против Украины (ч. 1 ст.110 −2 УК Украины).

Решением Деснянского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на 49 земельных участков в Киевской области с одновременной передачей в управление АРМА.

В рамках досудебного расследования продолжаются мероприятия по установлению других активов, объектов недвижимости, корпоративных прав и имущества, принадлежащего непосредственно или через аффилированных лиц рф и ее резидентам.

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