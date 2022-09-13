Арестованы корпоративные права и имущество предприятия на 470 млн грн, владельцы которого — граждане рф — Finance.ua

Арестованы корпоративные права и имущество предприятия на 470 млн грн, владельцы которого — граждане рф Сегодня 15:38 — Криминал

По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры наложен арест на корпоративные права львовского предприятия на общую сумму 11 млн грн, а также на 19 объектов недвижимости этого предприятия — целостный имущественный комплекс.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Общая сумма арестованного имущества составляет около 470 млн грн.

Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА. Предприятие является одним из крупнейших производителей стекольной продукции на территории Западной Украины. Его учредитель — эстонская компания, а бенефициарные собственники — группа граждан рф.

Они осуществляют финансовый контроль за денежными средствами от продажи стекольных изделий. По данным следствия, должностные лица уклоняются от уплаты налога через финансовых посредников. Кроме того, эти граждане задействованы в материальном обеспечении министерства обороны рф.

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