В Аргентине начался бум стейблкоинов — граждане страны массово скупают цифровую валюту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Аргентине начался бум стейблкоинов — граждане страны массово скупают цифровую валюту

Технологии&Авто
27
В Аргентине начался бум стейблкоинов — граждане страны массово скупают цифровую валюту
В Аргентине начался бум стейблкоинов — граждане страны массово скупают цифровую валюту
Начало июля стало для Аргентины антирекордом в контексте роста инфляции в стране.
После ухода главы Минэкономики (замену ему все еще не нашли) в отставку, граждане этой страны стали не на шутку беспокоиться о будущем своих сбережений — именно поэтому они массово вкладывают деньги в стейблкоины в попытке сохранить свои средства.
Рост инвестиций в стейблкоины USDT и DAI в первые дни июля составил 300%. Это происходит на фоне небывалой инфляции, в годовом эквиваленте уже превышающей 60%.
Читайте также
Напомним, ранее Центральный банк Аргентины под давлением МВФ запретил банкам проводить какие-либо операции с криптовалютой.
Однако позиция Международного валютного фонда начала меняться. В минувшие выходные в МВФ пришли к выводу, что некоторые криптовалюты и цифровые валюты центральных банков (CBDC) могут быть более эффективным платежным решением, чем кредитные и дебетовые карты, особенно в контексте потребления энергии.
Если вы хотите работать с криптовалютами, обратите внимание на сервис Nexo. Он предлагает мгновенные кредитные линии для криптовалюты с эффективными налогами, высокодоходный пакет программ «Заработок на криптовалюте», а также первоклассную многоуровневую страховку.

Узнать больше о Nexo

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.