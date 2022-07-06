В Аргентине начался бум стейблкоинов — граждане страны массово скупают цифровую валюту Сегодня 05:28 — Технологии&Авто

В Аргентине начался бум стейблкоинов — граждане страны массово скупают цифровую валюту

Начало июля стало для Аргентины антирекордом в контексте роста инфляции в стране.

После ухода главы Минэкономики (замену ему все еще не нашли) в отставку, граждане этой страны стали не на шутку беспокоиться о будущем своих сбережений — именно поэтому они массово вкладывают деньги в стейблкоины в попытке сохранить свои средства.

Рост инвестиций в стейблкоины USDT и DAI в первые дни июля составил 300%. Это происходит на фоне небывалой инфляции, в годовом эквиваленте уже превышающей 60%.

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Напомним, ранее Центральный банк Аргентины под давлением МВФ запретил банкам проводить какие-либо операции с криптовалютой.

Однако позиция Международного валютного фонда начала меняться. В минувшие выходные в МВФ пришли к выводу, что некоторые криптовалюты и цифровые валюты центральных банков (CBDC) могут быть более эффективным платежным решением, чем кредитные и дебетовые карты, особенно в контексте потребления энергии.

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noworries По материалам:

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