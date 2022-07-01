Власти Сальвадора увеличили запасы Bitcoin — Finance.ua

Власти Сальвадора увеличили запасы Bitcoin Сегодня 23:09 — Финтех и Карты

Власти Сальвадора увеличили запасы Bitcoin

В Сальвадоре пополнили запасы криптовалют, приобретя 80 ВТС. Об этом сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле в Твиттере.

Найиб Букеле, который является известным сторонником BTC, в очередной раз подчеркнул, что мировое будущее зависит от виртуальных активов. Также Букеле поблагодарил криптовалютные биржи, которые продают Bitcoin относительно дешево — 80 ВТС удалось приобрести по $19 000.

Президент Сальвадора не переживает из-за падения стоимости криптовалют и верит, что именно инвестиции в Bitcoin помогут финансовой системе страны в будущем. Очевидно, именно поэтому правительство постоянно покупает виртуальные активы. Принимая во внимание твитты, которые публиковал ранее Букеле, Сальвадор приобрел по меньшей мере 2381 ВТС. Так, в начале мая, когда курс Bitcoin уже упал до $30 744 за монету, Найиб Букеле купил 500 ВТС.

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Однако ранее сообщалось о проблемах с государственным криптовалютным кошельком Сальвадора Chivo, из которого невозможно было вывести средства. Впрочем, по словам министра финансов Сальвадора Алехандро Зелая, пока проблемы в экономическом секторе не зафиксированы. Однако плавающий ущерб от инвестиций в BTC в начале прошлой недели составил около $40 млн.

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noworries По материалам:

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