Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост цены Bitcoin до $28 000 — Finance.ua
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Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост цены Bitcoin до $28 000

Финтех и Карты
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Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост цены Bitcoin до $28 000
Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост цены Bitcoin до $28 000
Аналитики Deutsche Bank, немецкого международного инвестиционного банка, прогнозируют, что Bitcoin может вернуться к отметке $28 000 до конца года, согласно опубликованному отчету Bloomberg.
Основанием для такого оптимистического прогноза является то, что фондовый рынок наверняка частично восстановится до конца года. Из-за сильной корреляции с технологическим индексом Nasdaq 100, Bitcoin, скорее всего, будет восстанавливаться вместе с американскими акциями, считают в Deutsche Bank.

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Крупнейшая в мире криптовалюта снова опустилась ниже отметки $20 000 и в настоящее время торгуется по цене $19 400, согласно данным Coinmarketcap.
Недавно инвестиционная компания Fundstrat Тома Ли сделала прогноз, что цена наибольшей криптовалюты повторно протестирует июньский минимум $17 592.
Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

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По материалам:
cryptomisto
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