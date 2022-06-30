Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост цены Bitcoin до $28 000 — Finance.ua

Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост цены Bitcoin до $28 000 Сегодня 17:40 — Финтех и Карты

Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост цены Bitcoin до $28 000

Аналитики Deutsche Bank, немецкого международного инвестиционного банка, прогнозируют, что Bitcoin может вернуться к отметке $28 000 до конца года, согласно опубликованному отчету Bloomberg

Основанием для такого оптимистического прогноза является то, что фондовый рынок наверняка частично восстановится до конца года. Из-за сильной корреляции с технологическим индексом Nasdaq 100, Bitcoin, скорее всего, будет восстанавливаться вместе с американскими акциями, считают в Deutsche Bank.

Крупнейшая в мире криптовалюта снова опустилась ниже отметки $20 000 и в настоящее время торгуется по цене $19 400, согласно данным Coinmarketcap

Недавно инвестиционная компания Fundstrat Тома Ли сделала прогноз, что цена наибольшей криптовалюты повторно протестирует июньский минимум $17 592.

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cryptomisto По материалам:

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