Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост цены Bitcoin до $28 000 — Finance.ua

Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост цены Bitcoin до $28 000
Аналитики Deutsche Bank, немецкого международного инвестиционного банка, прогнозируют, что Bitcoin может вернуться к отметке $28 000 до конца года, согласно опубликованному отчету Bloomberg.
Основанием для такого оптимистического прогноза является то, что фондовый рынок наверняка частично восстановится до конца года. Из-за сильной корреляции с технологическим индексом Nasdaq 100, Bitcoin, скорее всего, будет восстанавливаться вместе с американскими акциями, считают в Deutsche Bank.
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Крупнейшая в мире криптовалюта снова опустилась ниже отметки $20 000 и в настоящее время торгуется по цене $19 400, согласно данным Coinmarketcap.
Недавно инвестиционная компания Fundstrat Тома Ли сделала прогноз, что цена наибольшей криптовалюты повторно протестирует июньский минимум $17 592.
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