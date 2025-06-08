В апреле сократилось производство говядины — Finance.ua

В апреле сократилось производство говядины Сегодня 07:11

В апреле сократилось производство говядины

Объемы убоя крупного рогатого скота (КРС) в апреле 2025 года в Украине составили 16,8 тыс. тонн, что на 3% меньше по сравнению с мартом года и на 16% против апреля прошлого года.

Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока (АПМ) со ссылкой на данные Минагрополитики.

В отраслевой ассоциации отметили, что в январе-апреле 2025 года объемы убоя КРС в Украине составили 60,9 тыс. тонн, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Больше всего (62%) реализовано на убой животных на сельхозпредприятиях в следующих областях:

Винницкой (219,9 тыс. тонн);

Черкасской (146,6 тыс. Тонн);

Днепропетровской (124,5 тыс. тонн);

Львовской (72,2 тыс. тонн);

Киевской (63,8 тыс. тонн).

Напомним, из-за заморозков в ряде стран уже наблюдается задержка в развитии овощей. В частности, сообщается о повреждениях урожая фруктов и зелени в Турции, а также в южных регионах Европы.

Эксперт подчеркнул, что фрукты в этом году точно будут дороже, даже базовые продукты будут дорожать.

«Впрочем, это удорожание не может быть фантастическим, потому что нужно делать поправку на покупательную способность. Можно прогнозировать повышение цен в среднем на 10−15% по сравнению с прошлым годом, но на отдельные товары, такие как ягоды и косточковые плоды, оно может быть и больше», — пояснил специалист.

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