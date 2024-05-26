В апреле отток капитала из Китая достиг наибольшего уровня с 2016 года — Bloomberg Сегодня 23:12 — Мир

В апреле отток капитала из Китая достиг наибольшего уровня с 2016 года — Bloomberg

В прошлом месяце отток капитала из Китая достиг наивысшего уровня с декабря 2016 года. Это подчеркивает неблагоприятные условия для юаня из-за слабой внутренней экономики и неопределенности по процентной ставке Федерального резерва США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Китайские банки продали своим клиентам в прошлом месяце 36,7 млрд долларов США иностранной валюты, что является самым большим показателем с декабря 2016 года.

По официальным данным, в апреле местные компании приобрели наибольшее количество иностранной валюты в банках с 2016 года, в то время как экспортеры сдерживали конвертацию долларов, а резиденты скупали иностранную валюту для заграничных поездок.

Эти факторы указывают на осторожный взгляд на юань, поскольку относительно низкая процентная ставка в Китае, по сравнению с США, способствует укреплению доллара.

И хотя Народный банк Китая вмешался, чтобы удержать юань в узком диапазоне, неопределенность сроков и степени снижения ставок ФРС в этом году усложняет его работу.

«Мы ожидаем, что политики будут сохранять жесткий контроль во избежание девальвационных ожиданий посредством сильной фиксации юаня и управления оффшорной ликвидностью, учитывая повышенное давление оттока капитала», — пишут в своей записке экономисты и стратеги Goldman Sachs Group Inc.

Економічна Правда По материалам:

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