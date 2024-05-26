В апреле отток капитала из Китая достиг наибольшего уровня с 2016 года — Bloomberg — Finance.ua
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В апреле отток капитала из Китая достиг наибольшего уровня с 2016 года — Bloomberg

Мир
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В апреле отток капитала из Китая достиг наибольшего уровня с 2016 года — Bloomberg
В апреле отток капитала из Китая достиг наибольшего уровня с 2016 года — Bloomberg
В прошлом месяце отток капитала из Китая достиг наивысшего уровня с декабря 2016 года. Это подчеркивает неблагоприятные условия для юаня из-за слабой внутренней экономики и неопределенности по процентной ставке Федерального резерва США.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Китайские банки продали своим клиентам в прошлом месяце 36,7 млрд долларов США иностранной валюты, что является самым большим показателем с декабря 2016 года.
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По официальным данным, в апреле местные компании приобрели наибольшее количество иностранной валюты в банках с 2016 года, в то время как экспортеры сдерживали конвертацию долларов, а резиденты скупали иностранную валюту для заграничных поездок.
Эти факторы указывают на осторожный взгляд на юань, поскольку относительно низкая процентная ставка в Китае, по сравнению с США, способствует укреплению доллара.
И хотя Народный банк Китая вмешался, чтобы удержать юань в узком диапазоне, неопределенность сроков и степени снижения ставок ФРС в этом году усложняет его работу.
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«Мы ожидаем, что политики будут сохранять жесткий контроль во избежание девальвационных ожиданий посредством сильной фиксации юаня и управления оффшорной ликвидностью, учитывая повышенное давление оттока капитала», — пишут в своей записке экономисты и стратеги Goldman Sachs Group Inc.
По материалам:
Економічна Правда
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