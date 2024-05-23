Торговая война: Китай может ввести 25% пошлины на авто из США и ЕС — Finance.ua

Торговая война: Китай может ввести 25% пошлины на авто из США и ЕС 23.05.2024, 00:45 — Мир

Торговая война: Китай может ввести 25% пошлины на авто из США и ЕС

Китай готов ввести тарифы до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США на фоне эскалации торговой напряженности.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Китай дал понять, что готов ввести пошлины на импортные автомобили с большими двигателями на уровне 25%, поскольку торговая напряженность в отношениях с США и Европейским Союзом растет», — пишет агентство.

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Китайская торговая палата в ЕС заявила, что о потенциальном шаге ее проинформировали «инсайдеры». Пошлины затронут европейские и американские автопроизводители и будут иметь «значительное» влияние на отношения с ЕС, добавили в палате.

Акции европейских автопроизводителей, наиболее пострадавших от потенциального тарифа, упали в среду, причем Mercedes-Benz Group AG и BMW AG упали более чем на 2% в начале торгов.

Економічна Правда По материалам:

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