Торговая война: Китай может ввести 25% пошлины на авто из США и ЕС — Finance.ua

Торговая война: Китай может ввести 25% пошлины на авто из США и ЕС
Китай готов ввести тарифы до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США на фоне эскалации торговой напряженности.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Китай дал понять, что готов ввести пошлины на импортные автомобили с большими двигателями на уровне 25%, поскольку торговая напряженность в отношениях с США и Европейским Союзом растет», — пишет агентство.
Китайская торговая палата в ЕС заявила, что о потенциальном шаге ее проинформировали «инсайдеры». Пошлины затронут европейские и американские автопроизводители и будут иметь «значительное» влияние на отношения с ЕС, добавили в палате.
Акции европейских автопроизводителей, наиболее пострадавших от потенциального тарифа, упали в среду, причем Mercedes-Benz Group AG и BMW AG упали более чем на 2% в начале торгов.
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