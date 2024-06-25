В Сингапуре мужчина сорвал джекпот в $4 млн и сразу же умер от стресса — Finance.ua

В Сингапуре мужчина сорвал джекпот в $4 млн и сразу же умер от стресса Сегодня 17:20 — Мир

В Сингапуре мужчина сорвал джекпот в $4 млн и сразу же умер от стресса

В Сингапуре в казино в отеле Marina Bay Sands мужчина умер вскоре после того, как выиграл 4 миллиона долларов.

Об этом пишет Lokmat Times

По сообщениям, у мужчины произошла внезапная остановка сердца, которая и послужила причиной смерти.

Инцидент произошел в знаменитом местном казино, в котором победитель сорвал джекпот в размере 4 миллионов долларов. Во время празднования с другими посетителями заведения мужчина потерял сознание. Сотрудники казино и вызванные на место происшествия спасатели немедленно предприняли попытки привести его в чувство, но, к сожалению, спасти его не удалось. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная сильным волнением.

Издание отмечает, что инцидент произошел на фоне повышенной обеспокоенности по поводу потенциальных рисков, связанных с индустрией азартных игр в Сингапуре.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.