В Сингапуре мужчина сорвал джекпот в $4 млн и сразу же умер от стресса — Finance.ua
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В Сингапуре мужчина сорвал джекпот в $4 млн и сразу же умер от стресса

Мир
26
В Сингапуре мужчина сорвал джекпот в $4 млн и сразу же умер от стресса
В Сингапуре мужчина сорвал джекпот в $4 млн и сразу же умер от стресса
В Сингапуре в казино в отеле Marina Bay Sands мужчина умер вскоре после того, как выиграл 4 миллиона долларов.
Об этом пишет Lokmat Times.
По сообщениям, у мужчины произошла внезапная остановка сердца, которая и послужила причиной смерти.
Инцидент произошел в знаменитом местном казино, в котором победитель сорвал джекпот в размере 4 миллионов долларов. Во время празднования с другими посетителями заведения мужчина потерял сознание. Сотрудники казино и вызванные на место происшествия спасатели немедленно предприняли попытки привести его в чувство, но, к сожалению, спасти его не удалось. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная сильным волнением.
Издание отмечает, что инцидент произошел на фоне повышенной обеспокоенности по поводу потенциальных рисков, связанных с индустрией азартных игр в Сингапуре.
По материалам:
Фокус
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