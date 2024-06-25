Такого не было почти 10 лет: в Германии эпидемия банкротства — Finance.ua

Такого не было почти 10 лет: в Германии эпидемия банкротства Сегодня 11:12 — Мир

Такого не было почти 10 лет: в Германии эпидемия банкротства

В Германии зафиксирован рост уровня банкротства. За первые шесть месяцев 2024 г. этот показатель увеличился почти на 30%.

Издание Bild пишет, что, по данным Ассоциации экономических исследователей Creditreform, за первые полгода в Германии зарегистрировано около 11 тысяч банкротств компаний, что является самым высоким показателем почти за 10 лет.

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«В первой половине 2024 года компании продолжают бороться с последствиями рецессии 2023 года, продолжающимися кризисами и слабым экономическим развитием», — пояснил руководитель отдела экономических исследований Creditreform Патрик-Людвиг Хантцш.

Аналитики ожидают, что неплатежеспособность бизнеса в Германии в этом году будет расти, и такая ситуация отражает «проблемы прошлых кризисов».

Также в Creditreform считают, что банкротства в первом полугодии 2024 года затронули около 133 тысяч сотрудников. При этом в аналогичный период 2023 года этот показатель достиг отметки 125 тысяч человек.

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УНІАН По материалам:

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