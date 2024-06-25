Такого не было почти 10 лет: в Германии эпидемия банкротства — Finance.ua
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Такого не было почти 10 лет: в Германии эпидемия банкротства

Мир
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Такого не было почти 10 лет: в Германии эпидемия банкротства
Такого не было почти 10 лет: в Германии эпидемия банкротства
В Германии зафиксирован рост уровня банкротства. За первые шесть месяцев 2024 г. этот показатель увеличился почти на 30%.
Издание Bild пишет, что, по данным Ассоциации экономических исследователей Creditreform, за первые полгода в Германии зарегистрировано около 11 тысяч банкротств компаний, что является самым высоким показателем почти за 10 лет.

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«В первой половине 2024 года компании продолжают бороться с последствиями рецессии 2023 года, продолжающимися кризисами и слабым экономическим развитием», — пояснил руководитель отдела экономических исследований Creditreform Патрик-Людвиг Хантцш.
Аналитики ожидают, что неплатежеспособность бизнеса в Германии в этом году будет расти, и такая ситуация отражает «проблемы прошлых кризисов».
Также в Creditreform считают, что банкротства в первом полугодии 2024 года затронули около 133 тысяч сотрудников. При этом в аналогичный период 2023 года этот показатель достиг отметки 125 тысяч человек.
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По материалам:
УНІАН
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