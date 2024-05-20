Китай выделит $42 млрд, чтобы выкупить непроданные квартиры — Finance.ua

Китай выделит $42 млрд, чтобы выкупить непроданные квартиры Сегодня 21:18 — Мир

Китай выделит $42 млрд, чтобы выкупить непроданные квартиры

Правительство Китая объявило о новых решительных мерах по борьбе с кризисом недвижимости. Они предполагают, что Центральный банк страны выпустит $42 млрд на выкуп непроданных новостроек, которые затем превратят в доступное жилье, пишет Bloomberg

В рамках программы в Китае фактически отменили общенациональную минимальную процентную ставку по ипотеке, а минимальный размер первого взноса снизили с 20% до 15% (для тех, кто покупает первое жилье).

Читайте также Китайская компания Baidu готовится запустить в эксплуатацию беспилотные такси (фото)

«Это чуть-чуть похоже на программу спасения банков во время мирового финансового кризиса», — охарактеризовал китайский план Жу Нинь, профессор финансов из Шанхайского университета.

Китайские власти пытаются повысить продажи недвижимости, потому что объем непроданного жилья находится на восьмилетнем максимуме, а кризис в строительстве чреват серьезными проблемами на рынке труда КНР. По оценкам, 5 млн человек могут остаться без работы или столкнуться с сокращением доходов.

Build Portal По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.