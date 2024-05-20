Китай выделит $42 млрд, чтобы выкупить непроданные квартиры — Finance.ua
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Китай выделит $42 млрд, чтобы выкупить непроданные квартиры

Мир
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Китай выделит $42 млрд, чтобы выкупить непроданные квартиры
Китай выделит $42 млрд, чтобы выкупить непроданные квартиры
Правительство Китая объявило о новых решительных мерах по борьбе с кризисом недвижимости. Они предполагают, что Центральный банк страны выпустит $42 млрд на выкуп непроданных новостроек, которые затем превратят в доступное жилье, пишет Bloomberg.
В рамках программы в Китае фактически отменили общенациональную минимальную процентную ставку по ипотеке, а минимальный размер первого взноса снизили с 20% до 15% (для тех, кто покупает первое жилье).
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«Это чуть-чуть похоже на программу спасения банков во время мирового финансового кризиса», — охарактеризовал китайский план Жу Нинь, профессор финансов из Шанхайского университета.
Китайские власти пытаются повысить продажи недвижимости, потому что объем непроданного жилья находится на восьмилетнем максимуме, а кризис в строительстве чреват серьезными проблемами на рынке труда КНР. По оценкам, 5 млн человек могут остаться без работы или столкнуться с сокращением доходов.
По материалам:
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