В Антарктиду снова ищут сисадмина, зарплата — около 54 000 грн — Finance.ua
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В Антарктиду снова ищут сисадмина, зарплата — около 54 000 грн

Мир
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В Антарктиду снова ищут сисадмина, зарплата — около 54 000 грн
В Антарктиду снова ищут сисадмина, зарплата — около 54 000 грн
Национальный антарктический научный центр ищет новых участников для 29-й научной экспедиции 2024−2025 на станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде. Среди вакансий на сайте центра — системный администратор связи.
Участникам экспедиции предлагают жизнь в условиях Антарктики, зарплату около 54 000 грн в месяц, жилье, питание, одежду и экипировку, а также доступ к интернету (этим, в частности, будет заниматься сисадмин на станции).
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Ограничений по возрасту или полу нет, среди особых требований: отсутствие хронических заболеваний, способность работать в условиях депривации, четкого графика и сильных нагрузок, неконфликтность, коммуникабельность и желательно владение иностранным языком.
  • Задачи и обязанности сисадмина на станции — поддерживать и развивать действующие сервисы, а именно:
  • администрирование Ubuntu-server 16.04 — 18.04; администрирование KVM-виртуализации на базе Proxmox (cluster); администрирование Docker-контейнеров, docker-compose; администрирование сети на базе Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi; веб-приложений на Python; файловое хранилище NFS, SMB; мониторинг Zabbix; сервис и ремонт компонентов ПК, принтеров; поддержка клиентских Windows ПК; поддержка работоспособности оборудования для обеспечения спутниковой связи.
  • администрирование Ubuntu-server 16.04 — 18.04;
  • администрирование KVM-виртуализации на базе Proxmox (cluster);
  • администрирование Docker-контейнеров; docker-compose;
  • администрирование сети на базе Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi;
  • поддержка и развитие скриптов и веб-приложений на Python;
  • файловое хранилище NFS, SMB;
  • мониторинг Zabbix;
  • обслуживание и ремонт компонентов ПК, принтеров;
  • поддержка клиентских Windows ПК;
  • поддержка работоспособности оборудования для обеспечения спутниковой связи.
  • Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 15 августа 2023 г. отправить заявление, резюме, мотивационное письмо, копии документов об образовании и копию трудовой книжки. Больше информации о том, как поучаствовать в отборе, а также контакты можно найти на сайте центра.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Ain.Ua
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