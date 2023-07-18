В Антарктиду снова ищут сисадмина, зарплата — около 54 000 грн
Национальный антарктический научный центр ищет новых участников для 29-й научной экспедиции 2024−2025 на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. Среди вакансий на сайте центра — системный администратор связи.
Участникам экспедиции предлагают жизнь в условиях Антарктики, зарплату около 54 000 грн в месяц, жилье, питание, одежду и экипировку, а также доступ к интернету (этим, в частности, будет заниматься сисадмин на станции).
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Ограничений по возрасту или полу нет, среди особых требований: отсутствие хронических заболеваний, способность работать в условиях депривации, четкого графика и сильных нагрузок, неконфликтность, коммуникабельность и желательно владение иностранным языком.
- Задачи и обязанности сисадмина на станции — поддерживать и развивать действующие сервисы, а именно:
- администрирование Ubuntu-server 16.04 — 18.04; администрирование KVM-виртуализации на базе Proxmox (cluster); администрирование Docker-контейнеров, docker-compose; администрирование сети на базе Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi; веб-приложений на Python; файловое хранилище NFS, SMB; мониторинг Zabbix; сервис и ремонт компонентов ПК, принтеров; поддержка клиентских Windows ПК; поддержка работоспособности оборудования для обеспечения спутниковой связи.
- администрирование Ubuntu-server 16.04 — 18.04;
- администрирование KVM-виртуализации на базе Proxmox (cluster);
- администрирование Docker-контейнеров; docker-compose;
- администрирование сети на базе Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi;
- поддержка и развитие скриптов и веб-приложений на Python;
- файловое хранилище NFS, SMB;
- мониторинг Zabbix;
- обслуживание и ремонт компонентов ПК, принтеров;
- поддержка клиентских Windows ПК;
- поддержка работоспособности оборудования для обеспечения спутниковой связи.
- Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 15 августа 2023 г. отправить заявление, резюме, мотивационное письмо, копии документов об образовании и копию трудовой книжки. Больше информации о том, как поучаствовать в отборе, а также контакты можно найти на сайте центра.
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