В Антарктиду снова ищут сисадмина, зарплата — около 54 000 грн Сегодня 18:36 — Мир

В Антарктиду снова ищут сисадмина, зарплата — около 54 000 грн

Национальный антарктический научный центр ищет новых участников для 29-й научной экспедиции 2024−2025 на станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде. Среди вакансий на сайте центра — системный администратор связи.

Участникам экспедиции предлагают жизнь в условиях Антарктики, зарплату около 54 000 грн в месяц, жилье, питание, одежду и экипировку, а также доступ к интернету (этим, в частности, будет заниматься сисадмин на станции).

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Ограничений по возрасту или полу нет, среди особых требований: отсутствие хронических заболеваний, способность работать в условиях депривации, четкого графика и сильных нагрузок, неконфликтность, коммуникабельность и желательно владение иностранным языком.

Задачи и обязанности сисадмина на станции — поддерживать и развивать действующие сервисы, а именно:



администрирование Ubuntu-server 16.04 — 18.04; администрирование KVM-виртуализации на базе Proxmox (cluster); администрирование Docker-контейнеров, docker-compose; администрирование сети на базе Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi; веб-приложений на Python; файловое хранилище NFS, SMB; мониторинг Zabbix; сервис и ремонт компонентов ПК, принтеров; поддержка клиентских Windows ПК; поддержка работоспособности оборудования для обеспечения спутниковой связи.

администрирование Ubuntu-server 16.04 — 18.04;

администрирование KVM-виртуализации на базе Proxmox (cluster);

администрирование Docker-контейнеров; docker-compose;

администрирование сети на базе Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi;

поддержка и развитие скриптов и веб-приложений на Python;

файловое хранилище NFS, SMB;

мониторинг Zabbix;

обслуживание и ремонт компонентов ПК, принтеров;

поддержка клиентских Windows ПК;

поддержка работоспособности оборудования для обеспечения спутниковой связи.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 15 августа 2023 г. отправить заявление, резюме, мотивационное письмо, копии документов об образовании и копию трудовой книжки. Больше информации о том, как поучаствовать в отборе, а также контакты можно найти на сайте центра.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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