В американском городе полиции на год запретили выписывать штрафы за превышение скорости — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В американском городе полиции на год запретили выписывать штрафы за превышение скорости

Мир
59
В американском городе полиции на год запретили выписывать штрафы за превышение скорости
В американском городе полиции на год запретили выписывать штрафы за превышение скорости
Полицейским города Менифи из американского штата Арканзас запретили выписывать штрафы за превышение скорости на протяжении года. В мэрии считают, что стражи порядка переусердствовали и слишком часто наказывают водителей. Об этом сообщает телеканал THV11.
За 2020 год полиция Менифи выписала штрафов на 120 000 долларов. Менифи городок маленький, там живет всего 302 человека, то есть на одного жителя приходится 400 долларов штрафов.
Выяснилось, что таким образом копы нарушили закон, ведь поступления от штрафов не должны составлять более 30% доходной части бюджета населенного пункта. В 2020 году во время коронавируса доходи Менифи упали и штрафы составили 50% поступлений в бюджет.
Читайте также
Всего с 1 января 2018 года по 24 августа 2022 года полицейские 2318 раз оштрафовали нарушителя скоростного режима и игнорировали рекомендацию мэра Менифи не наказывать водителей, превысивших скорость на 10 миль/ч (16 км/ч) и меньше. Шеф полиции ответил, что его целью было установить верховенство права и сделать водителей законопослушными.
Запрет штрафовать нарушителей не значит, что любители скоростной езды останутся безнаказанными. На трассах в окрестностях Менифи останутся патрули полиции штата Арканзас, да и камеры автофиксации нарушений никто не отключал.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в дороге.

Купить онлайн карту Assistance

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.