В американском городе полиции на год запретили выписывать штрафы за превышение скорости — Finance.ua

В американском городе полиции на год запретили выписывать штрафы за превышение скорости Сегодня 19:31 — Мир

В американском городе полиции на год запретили выписывать штрафы за превышение скорости

Полицейским города Менифи из американского штата Арканзас запретили выписывать штрафы за превышение скорости на протяжении года. В мэрии считают, что стражи порядка переусердствовали и слишком часто наказывают водителей. Об этом сообщает телеканал THV11.

За 2020 год полиция Менифи выписала штрафов на 120 000 долларов. Менифи городок маленький, там живет всего 302 человека, то есть на одного жителя приходится 400 долларов штрафов.

Выяснилось, что таким образом копы нарушили закон, ведь поступления от штрафов не должны составлять более 30% доходной части бюджета населенного пункта. В 2020 году во время коронавируса доходи Менифи упали и штрафы составили 50% поступлений в бюджет.

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Всего с 1 января 2018 года по 24 августа 2022 года полицейские 2318 раз оштрафовали нарушителя скоростного режима и игнорировали рекомендацию мэра Менифи не наказывать водителей, превысивших скорость на 10 миль/ч (16 км/ч) и меньше. Шеф полиции ответил, что его целью было установить верховенство права и сделать водителей законопослушными.

Запрет штрафовать нарушителей не значит, что любители скоростной езды останутся безнаказанными. На трассах в окрестностях Менифи останутся патрули полиции штата Арканзас, да и камеры автофиксации нарушений никто не отключал.

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Фокус По материалам:

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