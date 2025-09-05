В 2025 году меньше украинцев выезжают за границу, чем в прошлом Сегодня 09:32

В 2025 году меньше украинцев выезжают за границу, чем в прошлом

В 2025 году чистая миграция за границу сохраняется, однако происходит медленнее, чем в прошлом.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

Данные о количестве мигрантов

По подсчетам ООН, на 2 сентября 2025 года за пределами Украины находилось 5,7 млн ​​граждан. Больше всего украинцев остаются в Германии, Польше и Чехии.

График: НБУ

Пересечения границы

По данным Государственной пограничной службы, в первом полугодии 2025 года общее количество пересечений границы (въезд и выезд) выросло на 4% в годовом исчислении. В то же время страну покинули около 250 тыс. человек, что значительно меньше, чем в первом полугодии 2024 года, когда выехало 400 тыс. человек.

Рост количества пересечений границы, вероятно, связан с временными визитами украинцев для оформления документов и других подобных дел, говорится в обзоре НБУ.

Напомним, ранее Офис миграционной политики писал , что Национальный банк прогнозирует, что за 2025−2026 гг. из Украины выедут почти 400 тысяч граждан. Ожидается, что даже после войны может быть новая волна миграции. Это в свою очередь спровоцирует ситуацию, что на восстановление страны придется привлекать иностранцев. Украинская экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, даже если часть мигрантов не вернется.

Приблизительно 100 тыс. граждан в общей сложности возвращаются в Украину каждые полгода. Однако возвращение не всегда свидетельствует об окончательном решении остаться. В то же время нетто-миграция остается негативной: только за 11 месяцев 2024 года за границу выехало около 400 тысяч украинцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.